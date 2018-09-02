أجانب الظفرة.. ظهور أول خارج التوقعات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كشفت الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الظفرة برباعية على يد الشارقة في أولى جولات الدوري ، عن غياب دور الرباعي الأجنبي الذي تعاقد معه «فارس الغربية»، وجاء الظهور الرسمي الأول لأجانب الفريق أقل من المستوى المنتظر، ولم يقدموا أنفسهم بالصورة المطلوبة.

ورغم أن الظفرة كان أول فرق دوري الخليج العربي الذي أنهى تعاقداته مبكراً، إلا أن المباراة أكدت أن الرباعي الأجنبي لا يزال في حاجة للوقت للانسجام ، وفي الوقت الذي أشاد فيه الجميع بتعاقد النادي مع الأوروغوياني ميليسي لاعب الهلال السعودي السابق، إلا أنه كان الحاضر الغائب في المباراة ، فضلاً عن غياب تام للمهاجم البرتغالي هيلدر جوديز والبرازيلي دييغو في النواحي الهجومية، ويكفي القول إن الظفرة لم يصوب أي تسديدة طوال المباراة على مرمى حارس «الملك» عادل الحوسني.

وبعكس أجانب الظفرة الذين لم يقدموا الإضافة في المباراة، كان أجانب الشارقة في الموعد، ونجح الفريق في التفوق بفضل تألق أجانبه خاصة الثنائي الجديد الوافد على الفريق ريان مينديز والذي يعد أول لاعب من الرأس الأخضر يحترف في دورينا، والإيطالي إيجور كورونادو.