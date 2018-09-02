عودة قوية لـ«الملك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فريق الشارقة دائماً ننتظر عودته لإثراء المنافسة، فريق له تاريخ مع الإثارة والمنافسة، وتعثره في الأعوام الماضية ربما يعوضه هذا العام باستقرار فني، ومدرب لديه رؤية أعطي الفرصة كاملة ليكون مع الفريق في موسمه الثاني، ويحقق الانسجام بين لاعبيه بفترة إعداد جيدة وروح معنوية عالية، ولذلك جنى الفريق ثمار هذا الاستقرار والاختيارات الجيدة لمدرب واعد ومتميز هو عبد العزيز العنبري، فحقق «الملك» أول وأكبر انتصار رباعي في البداية منذ سنوات متخطياً نحساً لازمه في البدايات مؤخراً.

في المقابل، يبدو الظفرة غير جاهز تكتيكيا، حيث لم تظهر أي رؤية فنية لمدرب الفريق فوك رازوفيتش، فتلقى هزيمة قاسية برباعية على ملعبه.