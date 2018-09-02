اتحاد الكرة يلتقي بعثة الأبيض قبل معسكر إسبانيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد ثقته بلاعبي المنتخب الوطني، وقدرتهم على تخطي المرحلة الحالية للإعداد وتطبيق البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني والارتقاء بالمستوى الفني بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقات كأس آسيا التي تستضيفها الدولة وخاصة أن الأبيض يقع على عاتقه مسؤولية مشتركة كونه من المنتخبات القوية والمهمة في القارة الآسيوية، إضافة إلى أننا البلد المستضيف لهذه البطولة، مشيراً إلى ثقته بمدى إدراك لاعبينا حجم هذا التحدي وقدرة أبناء الإمارات على خوضه والمنافسة عليه.

جاء ذلك خلال التقاء المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء المجلس ببعثة المنتخب الوطني الأول وذلك في مقر اتحاد الكرة في دبي، قبيل مغادرتها إلى المعسكر الخارجي في مدينة جيرونا الإسبانية للفترة من 1 إلى 12 سبتمبر الجاري، ضمن المحطة الثانية من محطات إعداد الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع عام 2019 .

حضر اللقاء كل من عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، هشام الزرعوني، خليفة عيسى الجرمن، محمد عبيد اليماحي، مسلم سهيل الكثيري، محمد مبارك الهاجري، أحمد علي المهبوبي، الدكتور خليفة الغفلي، حسن عبدالوهاب القواضي، أمل بو شلاخ أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، إضافة إلى حضور عبدالله صالح مشرف على المنتخب الوطني الأول، وألبرتو زاكيروني مدرب الأبيض.