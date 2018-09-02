عرض «جودة تراخيص الأندية» الإماراتي في كوالالمبور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت لجنة دوري المحترفين في ورشة عمل تراخيص الأندية التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في مقر الاتحاد في كوالالمبور، الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها 39 من مديري تراخيص الاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الآسيوي.

وترأس ورشة العمل مدير إدارة تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ماهاجان فاسوديفان ناير، حيث نقل رسالة الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو وندسور جون.من جانبه، عرض حمد الجنيبي مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية في لجنة دوري المحترفين، تجربة الإمارات في تطبيق معايير الجودة في نظام تراخيص الأندية خلال الورشة، وذلك بناءً على طلب الاتحاد الآسيوي، حيث نال العرض إشادة من ممثلي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.