الدوري يتوقف 14 يوماً لإعداد «الأبيض»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يتوقف دوري الخليج العربي لمدة 14 يوماً ويأتي الإيقاف لمشاركة «الأبيض» في معسكر الإعداد الخارجي الذي يبدأ اليوم في مدينة جيرونا الإسبانية ضمن المحطة الثانية من محطات إعداد الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، وتقام منافسات مسابقة كأس الخليج العربي خلال جولة التوقف وتنطلق الجولة الأولى الثلاثاء المقبل بلقاءات الوصل مع كلباء وعجمان مع بني ياس وشباب الأهلي مع الوحدة، وتستأنف المباريات الأربعاء بلقاءات النصر مع الإمارات والجزيرة مع الفجيرة والشارقة مع العين.