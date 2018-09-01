فيفا يهنئ منتخبنا الأوليمبي ببرونزية الآسياد

حقق منتخبنا الأوليمبي برونزية مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية 2018 بفوزه على فيتنام بضربات الترجيح.
وهنأ موقع فيفا على حسابه الرسمي على تويتر منتخبنا الأوليمبي بعد الفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية 2018.
وحصل المنتخب الأوليمبي على المركز الثالث في منافسات دورة الألعاب الأسيوية الحالية بعد فوزه على فيتنام بركلات الترجيح.
وكان منتخبنا تلقى هزيمة في نصف نهائي المنافسات أمام اليابان بهدف واحد، ليلعب على الميدالية البرونزية.
تقنية إعادة الفيديو في آسيا:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ١ سبتمبر ٢٠١٨
هذا الأسبوع تمت تجربة الإستعانة بتقنية إعادة الفيديو (VAR) لأول مرة في مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي 🇸🇦 والدوري الإماراتي 🇦🇪
دوريات آسيا التي تطبق التقنية بالفعل:
🇨🇳 الدوري الصيني
🇰🇷 الدوري الكوري@TheIFAB 📸 pic.twitter.com/Nmkv2dXdCV