فيفا يهنئ منتخبنا الأوليمبي ببرونزية الآسياد

المصدر: البيان الالكتروني

حقق منتخبنا الأوليمبي برونزية مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية 2018 بفوزه على فيتنام بضربات الترجيح.

وهنأ موقع فيفا على حسابه الرسمي على تويتر منتخبنا الأوليمبي بعد الفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية 2018.

وحصل المنتخب الأوليمبي على المركز الثالث في منافسات دورة الألعاب الأسيوية الحالية بعد فوزه على فيتنام بركلات الترجيح.

وكان منتخبنا تلقى هزيمة في نصف نهائي المنافسات أمام اليابان بهدف واحد، ليلعب على الميدالية البرونزية.