الجزيرة يتخطى شباب الأهلي

المصدر: متابعة - محمد صادق وإيهاب زهدي

خسر شباب الأهلي أمس، أمام ضيفه الجزيرة 4-5، على ملعب استاد مكتوم بن راشد، في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة مثيرة ومجنونة شهدت 9 اهداف.

أحرز للجزيرة أسانتي في الدقيقة 16، وعلي مبخوت 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 40 و43 و50، وخلفان مبارك (ق86)، وسجل لشباب الأهلي، أيوفي هدفين (ق1 و22)، وفيتشو (ق19) ولوفانور من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

لم يمنح شباب الأهلي الضيوفَ فرصة التقاط الأنفاس، وسجل أيوفي هدفاً في الثانية 50، وأدرك أسانتي التعادل للجزيرة(ق 16). وينفرد فيتشو بالحارس خصيف، مسجلاً هدفاً لشباب الأهلي (ق19) وأعقبه الهدف الثالث في الدقيقة 22، بتوقيع أيوفي.

وأدرك الجزيرة التعادل مسجلاً هدفين في الدقيقتين 40 و43، بتوقيع علي مبخوت، الذي عاد لتسجيل هدفه الثالث «هاتريك» في الدقيقة 50، ليتقدم «فخر أبوظبي» 4-3، ويدرك لوفانور التعادل من ضربة جزاء (ق76) بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لتدخل مبخوت مع أيوفي، وينجح خلفان مبارك في تسجيل الهدف الخامس للجزيرة (ق 86).

من ناحية أخرى ضرب الوحدة، بطل السوبر، أمس، بقوة وفاز على كلباء 6-2 باستاد مدينة زايد الرياضية ليواصل عادته في السنوات الخمس الأخيرة بالفوز في المباراة الأولى بالمسابقة باستثناء الموسم قبل الماضي الذي تعادل فيه سلبياً مع حتا، سجل لـ«العنابي» طارق الخديم (ق 9) والكوري شانغ رم (ق 42) وحمدان الكمالي (ق 53) ومدافع كلباء حمد الحمادي بالخطأ في مرماه (ق 71) ويحيى الغساني (85) الذي دخل تاريخ الدوري كأول لاعب من فئة المواليد يسجل هدفاً ، فيما أحرز الهدف السادس تيغالي ورفع رصيده إلى 111 هدفاً.

ولعب الوحدة آخر 25 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد سلطان الغافري للحصول على الإنذار الثاني على الجانب الآخر فاز العين على الإمارات 3-1 في بداية مشواره للدفاع عن اللقب فيما تعادل الفجيرة مع بني ياس 1-1.