الرمادي: «نقاط النصر» أنهت عقدة البدايات السيئة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وصف المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان فوز فريقه على النصر بالثمين والرائع خاصة أنه فكّ عقدة البدايات السيئة التي كان يعاني منها البرتقالي في المواسم السابقة.

وكان عجمان تغلب على النصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على استاد مكتوم بن راشد لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي ما خلف موجة من الاستياء وخيبة أمل واسعة لدى جماهير العميد الذين انتظروا أداء أفضل في ظل التحضيرات الكبيرة التي قام بها الفريق في فترة الإعداد.

دخول مرتبك

وأشار الرمادي إلى أن نقاط النصر تمنح لاعبيه الشعور بالارتياح، بما أن المباراة الأولى يطغى عليها الشك والغموض حول مدى جاهزية الفريق للموسم الجديد، مشيراً إلى أن فريقه دخل الملعب مرتبكاً ولم يستطع اللاعبون التحكم في الكرة خلال الدقائق العشر الأولى قبل تسجيل الهدف، وقال: الفوز كسر حاجز الرهبة وفك عقدة البدايات السيئة لعجمان خاصة أننا لم نفز في الموسم الماضي في الجولات الأربع الأولى، ولكن يظل هدفنا واحداً لن يتغير وهو ضمان البقاء، الفوز لن يغير شيئاً لأنه مجرد 3 نقاط وحتى في حال الخسارة لن ننهار بل سنضاعف جهودنا، نعرف جيداً أن نضع أقدامنا ونتطلع أن نكوم أكثر عقلانية ونحاول قدر الإمكان استثمار الفوز لتحقيق هدفنا والاستمرار في دوري الخليج العربي بصورة أفضل.

وأعرب الرمادي عن سعادته بالبداية الناجحة في دوري الخليج العربي والتي تحققت على حساب النصر الذي وصفه بالفريق الأكثر تميزاً من حيث التعاقدات والإعداد للموسم الجديد، وقال: أنا فخور بلاعبيّ، ومن المهم أن نضع هذا الفوز في مساره الصحيح والابتعاد عن الغرور، لقد حصلنا على 3 نقاط مهمة في بداية الدوري لكن علينا أن نعلم انه مجرد فوز بمباراة واحدة وسيظل هدفنا مثلما هو معلن سابقاً، لا نريد أن نحتفل بهذا المكسب بصورة مبالغة وإن شاء الله نرضي الشارع الرياضي بأداء راق في الموسم الجديد.

خسارة قاسية

من جهته اعترف الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر، أن الخسارة من عجمان كانت قاسية جدا على فريقه وجاءت بسبب الأخطاء الكثيرة، وقال: من الصعب تقبل هذه الخسارة، لقد دخلنا المباراة بشكل قوي خلال ربع ساعة الأولى ونجحنا في فرض أسلوبنا وأوجدنا العديد من الفرص، ولكن بعد قبول الهدف افتقدنا التوازن بين الخطوط والتركيز وأصبحنا نلعب تحت الضغط.

وأضاف: حاولنا في الشوط الثاني تغيير طريقة لعبنا ونجحنا في التحكم في أحداث المباراة وخلق العديد من الفرص التي لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف ولكنني واثق من قدرة الفريق على تحسين طريقة أدائه في المباريات المقبلة وتحقيق الانتصارات.

وأكد يوفانوفيتش أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء ليس فقط على الصعيد الدفاعي بل في مختلف الخطوط وهو ما مكن عجمان من الحفاظ على أسبقيته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأخطاء الدفاعية ظهرت بشكل واضح، وأضاف قائلا: اللاعبون الجدد بذلوا جهوداً كبيرة في المباراة وكان من الصعب عليهم اللعب في مثل هذه الأجواء الحارة والبحث عن المزيد من الفرص أمام فريق لعب بكثافة دفاعية وتكتل حول مرماه.

حسم التعاقد

من جهته كشف خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن التعاقد مع المهاجم السنغالي مامي بابا تيام، حسم قبل 24 ساعة من انطلاقة الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، وذلك بشكل ودي مع فريقه السابق الاستقلال الإيراني، مشيرا إلى أن تيام كان على رادار عجمان منذ فترة طويلة، لكنه كان متردداً بسبب الشكوك حول مدى قدرته على النجاح مع الفريق، وأضاف قائلا: نجاح تيام مع الفريق الإيراني كان حافزاً لنا للتعاقد معه، خاصة أننا كنا نتابعه منذ فترة طويلة، وإصراره على المشاركة في المباراة الأولى دفعه لتقديم مستوى جيد قاد به الفريق لتحقيق أول فوز في الموسم.

حافز

أكد خليفة الجرمن أن الفوز على النصر سيشكل حافزاً للفريق لمواصلة مشواره بنجاح في دوري الخليج العربي وتحقيق هدفه بضمان البقاء.