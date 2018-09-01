«الأولمبي» يستهدف البرونزية أمام فيتنام اليوم

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

يبحث منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، عن التتويج بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا حين يواجه نظيره الفيتنامي اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الإمارات، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك باستاد باكان ساري في مدينة بوقور، وكان «الأبيض» قد فقد فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية أو الفضية، بعد خسارته أمام اليابان في الدور نصف النهائي، بهدف دون مقابل، في حين خسر المنتخب الفيتنامي، أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جهوزية

وأنهى الأبيض تحضيراته للمواجهة المرتقبة بأداء حصة تدريبية أمس على أحد الملاعب الفرعية، تحت قيادة المدير الفني البولندي سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين وهم: عبدالرحمن عبدالله العامري، ومحمد عمر العطاس، وزايد عبدالله العامري، وأحمد الهاشمي (الجزيرة)، وأحمد راشد سلطان، وخالد إبراهيم هلال، ومحمد حسن الشامسي، وسالم سلطان (الوحدة)، وعلي عيد غميل، وحسين عبدالله با عبدالله (العين)، وعبدالله غانم جمعة، وحمد جاسم الجسمي، وماجد إبراهيم سرور (الشارقة)، وإسماعيل خالد خميس (شباب الأهلي)، وراشد محمد عمر (النصر)، وشاهين سرور الدرمكي (اتحاد كلباء)، وسلطان عبدالله المنذري (الوصل)، ومحمد خلفان المسماري (الفجيرة)، عبدالله حسن النوبي (حتا).

طموح

وقال المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي سكورزا، إن طموح الأبيض هو الفوز والظهور بمستوى مشرف وتحقيق الفوز وانتزاع المركز الثالث، وبالتالي التتويج بالميدالية البرونزية التي ستكون مكافأة لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية من معسكرات خارجية وداخلية.

انضباط

وأكد سكورزا أنه كان يتمنى التواجد في النهائي والمنافسة على انتزاع الميدالية الذهبية، إلا أن الظروف لم تخدمه خاصة في مباراة اليابان، التي قدم خلالها اللاعبون مستوى فنياً كبيراً وانضباطاً تكتيكياً، على الرغم من الإرهاق الذي عانى منه عدد من اللاعبين نتيجة خوضهم لمباراتي دور الـ 16 والثمانية لأشواط إضافية، وأضاف سكورزا: استفدنا الكثير من المشاركة من حيث الوقوف على مستويات اللاعبين بدنياً وفنياً ومهارياً وخططياً، وعلينا التفكير بالمستقبل، وذلك من خلال البحث عن وجوه جديدة تعزز صفوف المنتخب قبل التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي ستنطلق في شهر مارس المقبل.

إنجاز

ومن جهته ذكر لاعب منتخبنا الأولمبي حسين عبدالله أن كل زملائه اللاعبين تعاهدوا على الظهور بمستوى يؤهلهم لتحقيق الفوز والتتويج بالميدالية البرونزية التي تعتبر إنجازا جديدا يضاف لكرة الإمارات، على صعيد بطولات الألعاب الآسيوية، بعد إحراز المنتخب الميدالية الفضية في دورة غوانزهو 2010، وأشاد لاعب الوسط بالدور الذي لعبه أعضاء الجهاز الفني والإداري مع اللاعبين بعد الخسارة من اليابان ومحاولة إخراجهم من حالة الإحباط، وتحويلها إلى حافز لتحقيق الفوز والعودة إلى البلاد وهم محملون بالميدالية البرونزية.

الأبيض والأحمر

يظهر منتخبنا الأولمبي، باللون الأبيض الكامل، فيما سيظهر منتخب فيتنام باللون الأحمر، علماً بأن المباراة، وفي حالة انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل سيحتكم المنتخبان مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية، دون الحاجة للعب أشواط إضافية وذلك حسب لائحة البطولة.