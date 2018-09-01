الظفرة يواجه النصر في سوبر الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تستضيف صالة نادي اتحاد كلباء في الخامسة من مساء اليوم مباراة سوبر كرة قدم الصالات بين الظفرة بطل الدوري العام، والنصر بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في افتتاح الموسم الرياضي العاشر للعبة، وتشكل المباراة الظهور الأول للاعبين الذين انضموا للفريقين من بند لائحة ضم أبناء المواطنات والمقيمين.

يدخل فريق الظفرة إلى مباراة اليوم بعد العودة من البطولة الآسيوية، ويعتبر أكثر فرق الدولة استعدادا للموسم الجديد من واقع انتظام الفريق في التدريبات خلال فترة التوقف، وانتظم فريق الظفرة في معسكر مغلق بفندق كونكورد بالفجيرة اعتبارا من أمس ضمن آخر تحضيراته للمباراة، ويقود الفريق المدرب الوطني منصور جميل.

ويلعب الظفرة اليوم بصفوف مكتملة باستثناء غياب اللاعب يونس الحمادي بداعي الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في نهائي الكأس، وتضم تشكيلة الظفرة الأسماء المعروفة في الفريق بقيادة عبدالكريم جميل وصبري جميل وهلال الجابري ومحمد عبدالله فدعق وحمدان الكثيري وحمد الشامسي وطاهر ناصر وحسن الحنطوبي وعبدالله طيب وعسكر عمر عسكر وطالب الفزاري.

أما فريق النصر فهو الآخر استعد للموسم بصورة جيدة وظل في حالة إعداد متواصل طيلة الفترة الماضية عبر التدريبات اليومية والمباريات الودية مع عدد من فرق الدولة خلال التجمع المحلي، وانتظم الفريق اعتبارا من أمس في معسكر مغلق في فندق رويال ام في الفجيرة، حيث فضل المدرب البرازيلي الاكتفاء بالإعداد الداخلي. ويلعب النصر اليوم أمام الظفرة بحلته الجديدة بعد أن دعم صفوفه بثنائي شباب الأهلي دبي طاهر حسن وخالد حارب.