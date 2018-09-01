الأبيض الشاب إلى بانكوك للمشاركة في دولية تايلاند

المصدر: دبي - العوضي النمر

يغادر منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، إلى تايلاند اليوم، للمشاركة في البطولة الودية التي ستقام في بانكوك خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري، حيث تأتي هذه التحضيرات للأبيض الشاب استعداداً لكأس آسيا في جاكرتا خلال أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة الفريق 26 لاعباً، هم: سهيل عبد الله المطوع، عبد الرحمن صالح، علي صالح من «الوصل»، فارس خليل محمد، يوسف علي بخيت، طحنون حمدان الزعابي «الوحدة»، فهد محمد الحمادي، منصور إبراهيم الحربي، خالد محمد البلوشي، سعود المهري، سعيد يوسف العامري «العين»، زايد عبد الله الحمادي «الظفرة»، أحمد عبد الله جميل، رائد رضا البلوشي، عمر أحمد سالم، عيد خميس النعيمي، عبد الله عبد الرحمن النقبي «شباب الأهلي دبي»، سعيد عبيد سعيد الكعبي، سلطان سعيد مهبوب «الشارقة»، راشد سالم خلفان، عمر سعيد الإسماعيلي «حتا»، أحمد فوزي جوهر، سالم خيري «الجزيرة»، يعقوب يوسف «الإمارات»، ماجد راشد سلطان، فهد باروت عثمان «اتحاد كلباء».

وتعتبر بطولة تايلاند ثاني محطة إعداد للأبيض بعد معسكر سلوفينيا والذي استمر 20 يوماً للفترة من 28 يوليو وحتى 17 أغسطس الماضي خاض خلالها المنتخب أربع مباريات ودية فاز في مواجهتين وتعادل في مثلهما، ضمن استعدادات الأبيض الشاب لكأس آسيا في إندونيسيا أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني سيشارك في بطولة تايلاند للشباب، التي سيشارك فيها إلى جانب الأبيض منتخبات تايلاند والأردن والصين، ويعقب تلك البطولة التوجه إلى المعسكر الخارجي في ماليزيا الذي سيسبق نهائيات كأس آسيا في جاكرتا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر القادم ويتخلله مباراتان مع أحد المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا، والذي سيحدد التشكيلة الرئيسية لقوام المنتخب في البطولة الآسيوية.

وكانت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة قد أنهت إجراءات الفحوص الطبية للاعبي المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999، بمستشفى برجيل في شارع الشيخ زايد بدبي ومركز برجيل بمقر اتحاد كرة القدم في الخوانيج، تحت إشراف لجنة وإدارة الطب الرياضي وبمتابعة الطاقم الطبي للمنتخب بإشراف الدكتور عبد الله بارون وطبقاً لمعايير ومتطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وتم إجراء الفحوصات على مدار ثلاثة أيام وذلك لاستصدار الجواز الطبي قبل المشاركة في كأس آسيا للشباب بإندونيسيا خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر من العام الجاري لضمان جاهزية اللاعبين صحياً وبدنياً، استعداداً للمرحلة المقبلة.