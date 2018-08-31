الإصابة تبعد وليد عباس عن قائمة المنتخب الوطني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأكد غياب وليد عباس، مدافع شباب الأهلي، عن معسكر المنتخب الوطني الأول المقرر خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر المقبل، في إسبانيا، بسبب الإصابة.

يذكر أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب بعد خروجه في الدقائق الأولى من مباراة شباب الأهلي وضيفه الجزيرة مساء اليوم، أكدت إصابته في الركبة، وذلك بحضور طبيب المنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يجري شباب الأهلي، الإجراءات الإدارية اللازمة غداً السبت، ليتم على ضوئها استبعاد وليد عباس من قائمة منتخبنا الوطني، والتي تضم زملاءه محمد مرزوق وماجد حسن وإسماعيل الحمادي وأحمد خليل، من لاعبي شباب الأهلي.