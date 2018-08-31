«الإمبراطور» يضرب بثلاثية في انطلاقة الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

وضع الوصل، أمس، أول 3 نقاط في رصيده بدوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد زعبيل، ضمن الجولة الأولى للبطولة، وبكّر فينيسيوس دي ليما «ليما الجديد» بالتسجيل للإمبراطور في الدقيقة 9، بعد تمريرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء، ويراوغ عبد الله سلطان حارس دبا، ويضعها في شباك الضيوف، معلناً عن هدف أول لأصحاب الأرض.

وأضاع خليفة الشهياري فرصة التعديل لدبا في الدقيقة 15، عندما تسلّم الكرة وهو في مواجهة مرمى الوصل مباشرة، ولكنه سدّد عالياً في السماء وسط دهشة الجميع.

وواصل «النواخذة» ضغطهم الهجومي، ومر ياسين البخيت بمجهود فردي من الجانب الأيسر، وواجه يوسف عبد الله حارس الوصل، على الحدود الخارجية لمنطقة الجزاء، ولكن الحارس نجح في تحويل الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 17.

تألق حارس الوصل مجدداً في إبعاد رأسية خليفة الشهياري القوية في الدقيقة 34، وقابل الوصل هجوم الضيوف، بهجمات مرتدة، وتسديدات من خارج منطقة الجزاء، ولكن بقيت النتيجة على حالها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف وحيد.

ازداد إيقاع المباراة من الفريقين في الشوط الثاني، وأضاف «الإمبراطور» الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 51، عن طريق البديل فابيو ليما، العائد من الإصابة، بعد تمريرة وصلت إليه من فينيسيوس دي ليما داخل منطقة جزاء دبا.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجّله كايو للوصل في الدقيقة 65 بداعي التسلل، وأنقذت عارضة دبا فريقها من تسديدة صاروخية بعيدة المدى بقدم فابيو دي ليما «ليما القديم» في الدقيقة 71، كما أنقذت عارضة الوصل فريقها من هدف مؤكد، بتصديها لرأسية أحمد خميس في الدقيقة 74.

واختتم سالم العزيزي مسلسل أهداف الوصل، بهدف ثالث في الدقيقة 82، وسدّد من زاوية صعبة في شباك دبا الفجيرة، وبعدها بدقائق أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

من ناحية أخرى، بدأ فريق النصر مشواره بالخسارة أمام عجمان 0 - 1، ليحصد «البرتقالي» أول 3 نقاط، فيما فاز «الملك» الشرقاوي على الظفرة برباعية محلقاً بالصدارة.

وتختتم الجولة اليوم بأربع مباريات، ويلعب شباب الأهلي مع الجزيرة، والإمارات مع العين، والوحدة مع كلباء، والفجيرة مع بني ياس.