«البركان» ينفجر في وجه «العميد»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

فجر عجمان (البركان) مفاجأة مدوية في انطلاقة دوري الخليج العربي، عندما انفجر في وجه النصر (العميد) أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب وتغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد مكتوم بن راشد بالممزر لحساب الجولة الأولى، وتمكن عجمان من افتتاح التسجيل بواسطة السنيغالي مامي بابا تيام في الدقيقة 13 ليحصد بذلك أول ثلاث نقاط، فيما لم يظهر العميد بالوجه المطلوب وافتقد اللمسة الأخيرة نهاية الهجمة بسبب ضعف أداء المهاجم البرازيلي يوري ليريو وافتقاد الانسجام بين الخطوط الثلاثة.

وشهدت المباراة عودة تقنية الفيديو إلى دورينا بعدما أثارت جدلاً كبيراً نهاية الموسم الماضي لعدم حصول اتحاد الكرة على رخصة من المجلس التشريعي الدولي «ايفاب».

البداية

جاءت البداية قوية من جانب النصر الذي حاول فرض أسلوبه منذ البداية، ونجح في الضغط على عجمان وحصل على خطأين متتاليين خلال الدقائق الخمس الأولى، وبرز في صفوفه الفرنسي يوهان كاباي الذي شكل القلب النابض للفريق لكن أفضلية الدقائق العشر الأولى لم تأتِ بنتيجة، فيما نجح البرتقالي في افتتاح التسجيل من الهجمة الأولى التي أوجدها في المباراة في الدقيقة 13 بعد أن نجح البرازيلي فاندر فييرا في تخطي الدفاع النصراوي بسهولة والتمرير إلى زميله السنيغالي مامي بابا تيام الذي لم يجد أي صعوبة في تحويلها إلى هدف وسط دهشة الجماهير النصراوية التي كانت تتطلع لدخول أفضل لفريقها في المباراة.

وبالرغم من التأخر بهدف واصل النصر محاولاته الهجومية وحصل على فرصة واضحة (ق25) من هجمة سريعة وصلت على إثرها الكرة إلى البرازيلي ماركينيوس غابرييل الذي مررها إلى كاباي، ولكن الأخير فشل في تسجيلها رغم موقعه المناسب مقابل تألق حارس مرمى عجمان علي محمد في التصدي للهجمة.

ونجح العميد في الضغط مرة أخرى على البرتقالي، وإيجاد سلسلة من الفرص الخطرة التي افتقدت إلى اللمسة الأخيرة، إضافة إلى غياب التركيز لدى المهاجمين.

إلغاء

وتراجع الحكم عادل النقبي عن احتساب ضربة جزاء للنصر بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (ق35)، ليحافظ بذلك عجمان على أسبقيته ويستمر في اللعب باعتماد الأسلوب الدفاعي والهجمات المرتدة.

وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأولى جملة من الفرص النصراوية، حيث ارتطمت رأسية البرازيلي صامويل روزا بالقائم (ق42)، ثم ألغى الحكم هدفاً للنصر من تسديدة قوية للفرنسي كاباي بسبب تواجد روزا الذي لمسته الكرة في موقع تسلل (ق43) لينتهي الشوط الأول بتفوق عجمان بهدف دون رد.

وقام الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر باستبدال المدافع مسعود سليمان بالمهاجم سالم صالح مع بداية الشوط الثاني بهدف تعزيز القدرات الهجومية للفريق في ظل المستوى الضعيف الذي ظهر عليه المهاجم البرازيلي يوري ليريو.

وحاول النصر تكثيف محاولاته الهجومية، لكنه اصطدم بدفاع منظم ومتماسك خاصة أن عجمان واصل اللعب بحذر واعتماد الهجمات المرتدة بقيادة تيام والنجيري ستانلي، وكان قريباً من مفاجأة النصر أكثر من مرة بسبب بعض الأخطاء الدفاعية في صفوف النصر.

ومع تقدم مجريات المباراة واصل العميد لعبه الهجومي، وكان قريباً من هز الشباك في الدقيقة 66 من تسديدة قوية تألق حارس مرمى عجمان في إبعادها.

وأهدر تيام فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 84 عندما توغل من الجهة اليمنى وسدد في المرمى، لكن محمد يوسف نجح في التصدي للكرة ورد النصر بتسديدة قوية من خليفة مبارك حوّلها علي محمد خارج المرمى (ق90).

غياب

شمبيه يغيب عن النصر للإصابة

غاب أحمد شمبيه، حارس مرمى النصر، عن تشكيلة فريقه أمام عجمان أمس لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي بسبب إصابة تعرض لها في المران الأخير أمس، ولعب محمد يوسف بديلاً له.

وانضم شمبيه إلى قائمة المصابين في النصر التي تضم كل من جاسم يعقوب ومحمد العكبري والحسين صالح وعامر مبارك وخالد جلال. دبي - البيان الرياضي

احتفال

«شكراً أم الإمارات» في ضربة البداية

احتفت لجنة دوري المحترفين بيوم المرأة الإماراتية خلال مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، وحمل لاعبو الظفرة والشارقة قبل انطلاق مباراتهما أمس على إستاد حمدان بن زايد رسالة «شكراً أم الإمارات» تقديراً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دورها الكبير في دعم المرأة الإماراتية على المستوى الرياضي، وفي شتى المجالات بالدولة. الظفرة - البيان الرياضي