خماسيات الكرة النسائية في دبي احتفالاً بيوم المرأة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي في الثالثة والنصف عصر اليوم بطولة خماسيات كرة قدم للسيدات في ملعب «كرة دوم» بنادي الوصل الرياضي في إطار الفعاليات التي تنظم على مستوى الدولة؛ احتفالاً بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتم توزيع الفرق على مجموعتين ويدير المباريات حكمات إماراتيات معتمدات من اتحاد الكرة.

ويضم كل فريق 12 لاعبة كحد أقصى من (لاعبات أساسيات و7 احتياطي) وبشرط أن يضم كل فريق 3 مواطنات بينهن حارسة المرمى.

ويبلغ زمن كل مباراة 25 دقيقة وتطبق الركلات الترجيحية في حال التعادل في الوقت الأصلي خلال ربع ونصف النهائي، وسيكون تبديل اللاعبات غير محدود على أن تستمر 3 لاعبات من مواطنات أو مواليد الدولة أو حملة جواز جز القمر والمرسوم بالملعب.

وتعد البطولة التي تنظم لأول مرة من أبرز أنشطة لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، التي تسعى للوصول إلى جميع النساء من مختلف الأعمار والفئات الوظيفية، من خلال تنوع الفعاليات الرياضية على مدار العام.

وتشمل أجندة فعاليات لجنة المرأة والرياضة دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، الحدث الأبرز في أنشطة اللجنة وتقام في أكتوبر المقبل، كما يتم تنظيم العديد من البرامج، ومن أهمها برنامج مدربة المستقبل والنسخة الثانية من ترايثلون دبي للسيدات 9 نوفمبر المقبل.