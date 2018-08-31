«الأبيض» يستعد في إسبانيا بـ 26 لاعباً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قائمة «الأبيض» للمعسكر الخارجي الذي سيقام من 1 إلى 12 سبتمبر المقبل بمدينة جيرونا الإسبانية ضمن المحطة الثانية من محطات إعداد الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، ومن المنتظر مغادرة بعثة «الأبيض» إلى مدينة جيرونا غداً عبر مطار دبي الدولي عقب نهاية مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي، وضمت القائمة 26 لاعباً هم: خالد عيسى، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد أحمد، بندر الاحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم، محمد عبدالرحمن «العين»، علي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت «الجزيرة»، محمد مرزوق، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل «شباب الأهلي»، سيف راشد، الحسن صالح «الشارقة»، علي حسن سالمين، خميس إسماعيل «الوصل»، محمود خميس، خليفة مبارك «النصر»، محمد برغش «الوحدة»، فهد الظنحاني «بني ياس»، عمر عبدالرحمن «الهلال السعودي»، ويخوض منتخبنا في معسكر إسبانيا مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخب ترينداد وتوباغو 6 سبتمبر، ومنتخب لاوس 11 منه.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب: عبدالله صالح مشرفاً، عبيد هبيطة مديراً، زاكيروني مدرباً، ستيفانو غريتي وسليم عبدالرحمن مساعدين للمدرب، الباريريا ايجينيو (مدرباً للياقة البدنية)، موريزيو غوديو (مدرباً لحراس المرمى)، طارق بن جدية (مترجماً)، ماسيمو مانار (طبيباً)، يوسف سحنون (معالجاً طبيعياً)، الفريدو باسيني محللاً، باولو كولاتي محلل لياقة بدنية، محسن بلحوز طبيب تغذية، سالم النقبي (منسقاً إعلامياً)، ايتوري بروتا مصور فيديو، هشام تيكنوين مصوراً.

مغادرة

يغادر اليوم عبيد هبيطة مدير المنتخب الأول لكرة القدم متوجهاً إلى مدينة جيرونا الإسبانية، وبرفقته كيلاني عبدالمنعم وعباس إبراهيم مسؤولا المهمات، من اجل الترتيب لاستقبال بعثة منتخبنا الوطني لدى وصولها إلى مكان معسكر الإعداد الثاني للأبيض استعداداً لانطلاقة نهائيات آسيا، وسيقوم هبيطة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لاختيار مكان إقامة البعثة، وملاعب التدريب.

متابعة

وكان زاكيروني حرص على متابعة مباراة كأس سوبر الخليج العربي بين العين والوحدة بالقاهرة التي توج فيها الوحدة باللقب للاطمئنان على مستوى اللاعبين الدوليين.

وسبق لمنتخبنا إقامة معسكر تدريبي في مدينة سالزبروغ النمساوية من 1 إلى 19 الجاري ولعب خلاله عدداً من التجارب الودية مع أندية نمساوية وإيطالية إلى جانب خوض مباراة دولية ودية أمام منتخب أندورا انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فحوصات طبية للأبيض الشاب

من ناحية أخرى أنهت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة القدم إجراء الفحوصات الطبية للاعبي المنتخب الوطني للشباب مواليد 1999، بمستشفى برجيل بدبي ومركز برجيل بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج، وتحت إشراف لجنة وإدارة الطب الرياضي وبمتابعة الطاقم الطبي للمنتخب بإشراف الدكتور عبد الله بارون وطبقاً لمعايير ومتطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي.

وتم إجراء الفحوصات على مدار 3 أيام بهدف إصدار الجواز الطبي قبل المشاركة في كأس آسيا للشباب بإندونيسيا من 16 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل لضمان جاهزية اللاعبين صحياً وبدنياً، وقام الطاقم الطبي بإجراء اختبار شامل وقياسات عضلية ومفصلية للاعبي الأبيض الشاب عن طريق جهاز البيوديكس لتحديد نسبة الإصابة وعمل برامج تأهيلية للاعبين.

وأكد الدكتور مصطفى الهاشمي، رئيس لجنة الطب الرياضي أن الفحوصات الطبية يتم إجراؤها بصفة إلزامية ودورية لأي منتخب يشارك في استحقاق خارجي على المستوى القاري والدولي، وللتأكد من لياقة اللاعبين وجاهزيتهم خلال الاستحقاقات المقبلة، وقال الهاشمي،

المجموعة الأولى

يلعب الأبيض في نهائيات كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم تايلاند والهند والبحرين، ويستهل مشواره بمواجهة البحرين 5 يناير 2019 باستاد مدينة زايد الرياضية، ويواجه الهند 10 يناير بالاستاد نفسه ويلاقي تايلاند 14 يناير باستاد هزاع بن زايد.