مواليد 98.. أزمة تواجه الأندية في دوري الرديف

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

أبدت أندية عدة اعتراضها على قرار لجنة دوري المحترفين باقتصار مشاركة اللاعبين من مواليد 98 على 4 لاعبين بحد أقصى في دوري الرديف الذي ينطلق اليوم بثلاث مباريات، وقال عدد من مسؤولي الأندية إن هذا العدد غير كاف، نظراً لأن اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة من مواليد 98 قادمون من الخدمة الوطنية، ومن الصعب الاعتماد عليهم بشكل كامل لظروف عدد من اللاعبين، ومواليد 2000 المسموح لهم بالمشاركة أيضاً على وشك الالتحاق بالخدمة الوطنية، وهو واجب وطني وشرف لكل لاعب.

عراقيل

وعن تلك القضية يقول عبد المجيد النمر مدرب رديف الشارقة، إن لجنة دوري المحترفين وضعت العديد من العراقيل أمام مشاركة فريق الرديف في الدوري الخاص به، الذي ينطلق اليوم، حيث إن اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة يمرون بظروف الخدمة الوطنية، وبالتالي ليس أمام الأندية مفر من الاعتماد على اللاعبين من مواليد 98، ولكن كيف يتم ذلك واتحاد الكرة حدد المشاركة بحد أقصى 4 لاعبين فقط، في المقابل تم زيادة عدد اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة خلال المباريات، وهو أمر طيب ولكنه يزيد من أعباء الأندية المالية، في ظل عدم جواز مشاركة اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة في المسابقة، واقتصار عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين من مواليد الدولة والمقيمين على 6 لاعبين، على ألا يزيد عدد اللاعبين من مواليد الدولة والمقيمين داخل الملعب عن 4 لاعبين، وكانت الأندية تستفيد من بعض لاعبي الفريق الأول بالمشاركة في تلك المسابقة، ولكن تلك الميزة توقفت خلال الموسم المقبل.

حالة فردية

وأضاف: قد نكون في الشارقة الأقل ضرراً، من باقي الأندية، ولكن تلك حالة فردية، ولا بد من قيام لجنة دوري المحترفين بإعادة النظر في تلك القضية، والسعي لزيادة عدد اللاعبين المسموح لهم بالتسجيل والمشاركة من مواليد 98 لما فيه الصالح العام، لأن هناك العديد من الأندية تعاني في هذا الجانب.

الشارقة جاهز

وعن استعدادات الشارقة لانطلاقة دوري الرديف وملاقاة الظفرة اليوم، يقول النمر: الشارقة جاهز لموقعة الدوري، بعد معسكر إعداد محلي ولَعِبِ عدد من المباريات الودية مع فريق مؤسسات والحمرية وعجمان وشباب الأهلي دبي، وحاولنا قدر المستطاع مشاركة عدد من اللاعبين الشباب الموهوبين لمنحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، خاصة بعد أن انضم حوالي 6 من لاعبي الفريق إلى صفوف الفريق الأول بالنادي وهذا أمر طيب.

الجولة الأولى

يلتقي في الجولة الأولى لدوري الرديف اليوم الشارقة مع الظفرة، وعجمان مع النصر، ودبا الفجيرة مع الوصل، ويلتقي غداً بني ياس مع الفجيرة، والعين مع الإمارات، وكلباء مع الوحدة، والجزيرة مع شباب الأهلي دبي.