الوحدة وكلباء.. طموح مبكر

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ــ كلباء - علي الظاهري

يستهل الوحدة بطل السوبر مشواره في دوري الخليج العربي الموسم الحالي، بمواجهة اتحاد كلباء في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الأولى من المسابقة.

الوحدة يدخل المباراة بطموح مبكر ويضع درع الدوري هدفاً له بحسب ما أعلن المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، خصوصاً وأن الفريق في السنوات الماضية استطاع التواجد في المقدمة بشكل دائم، وبالتالي أصبح لقب الدوري مطلباً جماهيرياً بعد أن ابتعد العنابي عن اللقب لمدة 8 سنوات، منذ تحقيقه البطولة موسم 2009-2010، بالإضافة إلى الترشيحات التي تضعه في مقدمة الفرق المرشحة للقب.

معنويات عالية

ويأمل العنابي تحقيق ضربة بداية قوية في المسابقة، والاستفادة من المعنويات العالية من الفوز بكأس السوبر في انطلاقة الموسم على حساب العين، وللموسم الثاني على التوالي والرابعة في تاريخه، إذ تبدو الأجواء مهيأة لتقديم مستويات مميزة في بداية الدوري وسط جاهزية جميع العناصر وحالة الاستقرار التي يعيشها «أصحاب السعادة» منذ الموسم الماضي الذي توج خلاله بلقبين وأنهى الدوري في المركز الثاني.

ويعول ريجيكامب على جاهزية لاعبيه واكتمال الصفوف باستثناء رباعي المنتخب الأولمبي خصوصاً وأن الفريق قدم أداء مميزاً أمام العين في الشوط الأول من السوبر، وحرص ريجيكامب على علاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة خلال الأيام القليلة الماضية وإن كانت التشكيلة المرشحة لبدء مباراة اليوم لن تخرج عن العناصر التي خاضت لقاء السوبر الأخير.

طموحنا اللقب

وأكد راشد علي حارس مرمى الوحدة رغبة فريقه القوية في تحقيق الفوز في أول مباراة يخوضها العنابي في الدوري هذا الموسم، وذلك من أجل المنافسة على اللقب كونه طموح النادي الأول، والفريق في جاهزية جيدة بعد أن خاض معسكراً إعدادياً ناجحاً في النمسا، واللاعبون مستعدون للمباراة بتركيز عال والتزام بتعليمات المدير الفني لتقديم أداء قوي.

مران أخير

وفي كلباء خاض «النمور» مرانه الأخير في القلعة الصفراء مساء أول من أمس قبل التوجه إلى العاصمة أبوظبي، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا. ويدخل الفريق اللقاء اليوم كامل العدد دون وجود أي غياب يذكر، فيما ستكون مباراة اليوم اختباراً حقيقياً أمام مجموعة كبيرة من اللاعبين بعد تدعيم صفوف الفريق بأكثر من 15 لاعباً على مستوى اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب، لا سيما المهاجم الكرواتي انطونيو بيروزيفتش، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع الفريق بعد أن راجت أخبار أخيراً بأن مستوى أداء اللاعب لم يكن مقنعاً في مرحلة الإعداد السابقة قبل انطلاقة الموسم.

شخصية الفريق

وأكد مدرب فريق اتحاد كلباء البرازيلي جورفان فييرا، أنهم يحترمون جميع الفرق المتواجدة في دوري الخليج العربي، ولكن الطموح يقود فريقه إلى الوصول إلى نقطة أبعد عن المشاركات السابقة لـ«النمور» في دوري المحترفين بالوصول إلى مركز في وسط جدول الترتيب العام.

وأضاف فييرا إن اتحاد كلباء لن ينتظر جولات أخرى لإظهار الكاريزما الخاصة به، وإنما سيفرض شخصيته منذ المباراة الأولى أمام الوحدة اليوم، لافتاً إلى أن فريقه ليس الوحيد الذي كثف صفقاته، وإنما ثمة العديد من الأندية في الدوري حرصت على إبرام تعاقدات كثيرة مع اللاعبين، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب.

أفضل العناصر

وعن وجود نية لتغيير أحد المحترفين الأجانب، قال فييرا إن فريق اتحاد كلباء يبحث دائماً عن أفضل العناصر بما يتوافق مع رؤية وإمكانات النادي، ودائماً ما يكون المسؤولون عن الانتدابات تحت ضغوط وكلاء اللاعبين وغيرهم من الأطراف، ما ينتج عن ذلك حدوث أخطاء أحياناً في عملية الاختيار، مضيفاً إن شغف كرة القدم يدفع إلى اتخاذ قرارات صائبة وقد تكون غير صائبة في أحيان أخرى.