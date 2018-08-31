الإمارات والعين.. صعوبة التكهن

المصدر: دبي - علي شدهان ــ العين- طلحة عبدالله

يستقبل فريق الإمارات الأول لكرة القدم على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة، في الخامسة و50 دقيقة من مساء اليوم نظيره العين، ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي في لقاء يصعب تكهن وتوقع نتيجته لعدة أسباب، لعل في مقدمتها، خوض الزعيم المباراة بلا نجمه الأبرز «عموري»، وما يشكله ذلك من تأثير متوقع في طبيعة أداء العين، في مقابل افتقاد الصقور إلى الأجنبي الرابع حتى الآن رغم حالة الإحلال التي جرت على التشكيلة الأساسية للفريق الأخضر باستبدال الرباعي الأجنبي كاملا، والاستغناء عن خدمات أكثر من 10 لاعبين محليين، والتعاقد مع 7 آخرين.

وما يزيد من صعوبة تكهن وتوقع نتيجة المباراة، أن فريق الإمارات يبدو عازما على تسجيل بداية إيجابية في انطلاقة دوري الموسم الجديد، وتجنب العيش المبكر تحت الضغوطات، خصوصا وأن المباراة تقام على ملعبه وأمام جمهوره المتطلع إلى رؤية «صقور» بمقدورها التحليق بعيدا عن «مطبات» الهبوط أو حتى التواجد على مشارفه كما حصل في الموسمين الماضيين!

العين جاهز

ومن ناحيته، أكمل العين مناوراته الميدانية، وبات في كامل جاهزيته الفنية والبدنية والمعنوية للمباراة، حيث يأمل الزعيم في الدفاع عن الدرع الذي حصل عليه في الموسم الماضي، بعدما وقف الكرواتي زوران ماميتش مدرب الزعيم على استعدادات لاعبيه بعد إخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق التكتيك الذي ينتظر أن يتبعه في مباراة اليوم، وذلك قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي ستخوض اللقاء.

عودة إسماعيل

ويستعيد العين في لقاء اليوم جهود نجم خط دفاعه إسماعيل أحمد الذي غاب عن مباراته الماضية أمام الوحدة في كأس السوبر، بسبب حصوله على بطاقة حمراء نهاية الموسم الماضي خلال نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوصل، ما يعني أن الزعيم سيواجه الصقور بصفوف مكتملة تماما في ظل تطلع جماهيره لتسجيل بداية مثالية في بطولة الدوري، بعد أن خاب أملها في تتويج الزعيم بلقب السوبر بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي بالقاهرة.

احترام المنافس

شدد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن فريقه يحترم كثيرا منافسه العين في مباراة الفريقين اليوم في الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، ولكن دون خوف، معربا عن فخره بالعمل في دوري الإمارات ومع الصقور، كاشفا النقاب عن أنه دائما ما يعشق التحدي في عمله التدريبي.

ووصف القادري المباراة بالهامة لثلاثة أسباب، الأول كونها الأولى له في الدوري الإماراتي بعدما تم التعاقد معه لقيادة دفة الإدارة الفنية للصقور، والثاني لأنها أمام منافس قوي وبطل المسابقة للموسم الماضي، والثالث باعتبارها أول مباراة لفريقه الأخضر في الموسم الجديد، مبديا ثقته العالية بمقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن فريق الإمارات عازم على تسجيل بداية طيبة، مشيرا إلى أن المباريات الأولى في البطولات غالبا ما تكون محفزة وذات طابع خاص، متمنيا أن يوفق فريقه في المباراة من خلال تقديم الأداء المناسب المستند إلى احترام المنافس دون الخوف منه.

مباراة صعبة

ومن جهته، يعتقد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، أن مباراة فريقه أمام الإمارات اليوم لن تكون سهلة، قياسا على استعدادات المنافس ودوافعه القوية للخروج بأفضل النتائج في استهلالية مشواره بالمسابقة، خصوصا وأنه سيلعب اليوم بأرضه ووسط جمهوره، وأوضح أن الإمارات عمل خلال الفترة الماضية على استبدال طاقمه الفني بآخر جديد، كما استقدم عناصر لتدعيم صفوفه من مواطنين وأجانب.

وأكد المدرب الكرواتي، أهمية تواجد الجماهير العيناوية في ملعب المباراة، والقيام بواجبها في تعزيز دوافع اللاعبين بالمساندة والتشجيع المستمر طوال الموسم من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات، وقال إنه ظل يشدد على أهمية دور الجمهور منذ الشهر الماضي، بيد أن العين يستحق مساندة جمهوره لأنه مطالب بتحقيق النتائج التي تقوده للحصول على الألقاب والإنجازات على نحو أفضل مما كان عليه الموسم الماضي.

قناعة

الشاجي: «الصقور» جاهز لـ«الزعيم»

أعرب أحمد الشاجي حارس مرمى فريق الإمارات الأول لكرة القدم، عن قناعته بأن فريقه جاهز لملاقاة منافسه العين اليوم على الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، واصفاً المباراة بالمهمة والصعبة كونها المباراة الأولى في الموسم الجديد، منوهاً بأن المنافس يعتبر فريقاً كبيراً وقوياً وهو بطل النسخة الماضية من البطولة، لكن الصقور عازم على مواجهته بعزيمة وإصرار لتحقيق انطلاقة إيجابية في بداية الموسم الجديد، مشدداً على أن فريق الإمارات سوف يخوض مباراة اليوم بدون أدنى خوف أو خشية من العين، مبدياً ثقته العالية بمقدرة فريقه على كسب التحدي والخروج بنتيجة تفرح جميع عشاق الصقور، مشيراً إلى أن الصقور خاض معسكراً في صربيا استعداداً للموسم، وأكمل تلك الاستعدادات في ملعبه. رأس الخيمة - البيان الرياضي

مهمة

إسماعيل أحمد: ندرك صعوبة المباراة

أوضح إسماعيل أحمد، مدافع العين، أن مهمة فريقه في مواجهة الإمارات اليوم لن تكون سهلة، ولكنهم عازمون على تحقيق أفضل نتيجة والعودة بنقاط المباراة كاملة، مع كامل احترامهم للطموحات ودوافع صاحب الأرض، وشدد على ضرورة التعامل مع مجريات اللقاء بتركيز وحذر منذ البداية وحتى النهاية، وأبان أن جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم الفنية والبدنية والمعنوية، وسيعملون من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وحول غيابه عن المباراة الماضية أمام الوحدة في كأس السوبر، أكد المدافع الدولي أنه كان يتمنى تواجده في صفوف الفريق، وجميع اللاعبين يثقون في بعضهم البعض وكلهم قادرون على الذود عن الشعار كأفضل ما يكون، وأشار إلى أن المباراة أصبحت بالنسبة لهم من الماضي وكل تركيزهم حاليا في مباراة اليوم. العين - البيان الرياضي