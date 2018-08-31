«أبوظبي الرياضي» يستعرض فعاليات موسم 2018 ـ 2019

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجه مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لمكارمهم السخية ودعمهم اللامحدود للتنمية الرياضية، وقيادة تطلعات الرياضيين، لإعلاء راية الوطن في المحافل القارية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمقر المجلس في مدينة زايد الرياضية مساء أول من أمس، بحضور محمد محمد علي فاضل الهاملي، والدكتور علي صالح علي محمد بن تميم، والدكتور مطر راشد محمد سالم الحايطة الدرمكي، وعبدالله عبد الرضا عبدالله محمود الخوري، وحمد علي محمد القاضي الظاهري، وفيصل عبدالله عبد القادر عثمان الشيخ، ويوسف محمد رسول محمد الخوري، أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومديرو الإدارات في المجلس، وفي بداية الاجتماع نقل الرميثي تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لكل أعضاء المجلس.

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الموازنة العامة

وشهد الاجتماع مناقشة عدة مواضيع واستعراض جملة من المحاور المعتمدة في أجندته، حيث اطلع مجلس الإدارة على الموازنة المالية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2019، وأوصى بضرورة أن تكون كل الإجراءات والعمليات المالية متوافقة مع اللوائح الحكومية، كما دعا الأندية لرفع الكفاءة المالية بخصوص تقارير اللجان وكل شركات كرة القدم والألعاب الرياضية وشركات الاستثمار.

خطة الفعاليات

كما تابع مجلس الإدارة خطة الفعاليات الرياضية العالمية التي ستحتضنها أبوظبي للموسم الرياضي 2018-2019، التي تضم مجموعة مميزة من الفعاليات القارية والدولية، التي ستشهد مشاركة نخبة رياضيي العالم في مختلف الرياضات وسط حضور مرتقب لكل الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية وصناع القرار الرياضي العالمي، حيث تضم: كأس العالم للسباحة، وكأس العالم للغطس، وكأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، وكأس آسيا « الإمارات 2019»، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، طواف الإمارات، وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، بما يعزز رؤية أبوظبي بوصفها عاصمة عالمية للرياضة.

الدعم اللازم

ووجه مجلس الإدارة بتقديم الدعم اللازم لكل العمليات التنظيمية، والعمل على تقديم بطولات مميزة بما يليق بمكانة وسمة الإمارات العالمية، كما اطلع مجلس الإدارة على أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تشمل رياضات: الدراجات الهوائية، والجري، والسباحة، ونصف ماراثون، وأكواثلون، ودوثلون، الموزعة على كل المناطق الجغرافية في إمارة أبوظبي، دعماً لخطط ترسيخ الثقافة الرياضية عند عموم فئات المجتمع وتحسين اللياقة البدنية لتعزيز نمط الحياة الصحية ورفع مستوى التفاعل المجتمعي بالرياضة، وتأكيد أهميتها ودورها في الحد من المخاطر والمعوقات الصحية.

الأراضي الاستثمارية

واطلع مجلس الإدارة على خطة طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لمجلس أبوظبي الرياضي ودورها في دعم فرص الاستثمار وتوسيع المراكز والأنشطة الرياضية بكل مناطق جزيرة أبوظبي، بما يلبي احتياجات ورغبات فئات المجتمع، دعماً لأهداف التنمية المجتمعية في خطة حكومة أبوظبي.

تهنئة

تقدم مجلس الإدارة بالتهنئة والتبريكات لأبطال الإمارات في رياضات الجوجيتسو، والمائية، والرماية، لتحقيقهم 12 ميدالية ملونة، منها 3 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة «آسياد جاكرتا»، مؤكداً أن الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة يثمر باستمرار عن نجاحات متواصلة مهمة لرياضة الإمارات، مشيداً بالرياضيين الذي نجحوا في تقديم عروض قوية وتمثيل مشرف، وحققوا إنجازات مميزة للدولة.