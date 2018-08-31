شباب الأهلي والجزيرة.. قمة افتتاحية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي ــ أبوظبي - محمد محسن

تنتظر شباب الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، مواجهة صعبة في افتتاحية دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما يستضيف الجزيرة، على ملعب استاد مكتوم بن راشد، ويعتبرها الكثيرون قمة مبكرة تشعل أجواء الإثارة، قبل توقف المسابقة لظروف معسكر المنتخب الوطني الأول استعداداً لنهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019.

يتطلع شباب الأهلي في الموسم الجديد، إلى العودة لاعتلاء منصات التتويج التي غاب عنها الفريق الموسم الماضي، وفي المقدمة، درع دوري الخليج العربي، والذي أنهاه الفريق الموسم الماضي، محتلاً المركز الخامس برصيد 31 نقطة، وبالتالي لن يشارك الفريق في دوري أبطال آسيا 2019، وستقتصر مشاركته على المسابقات المحلية فقط.

اللقب هدفنا

حدد التشيلي سييرا، مدرب شباب الأهلي، هدف الفريق في الموسم الجديد، بالمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق، وأكد أن المبادرة دائماً ستكون من فريقه، وأن شباب الأهلي لن يلعب على ردة الفعل، وتمنى أن تكون الخطوة الأولى للفريق ناجحة، عندما يستضيف الجزيرة اليوم، في انطلاقة دوري الخليج العربي.

أعرب سييرا، عن سعادته بالفرصة التي حصل عليها بتدريب فريق كبير وعريق مثل شباب الأهلي، وبقيادة المجموعة الحالية من اللاعبين، والذي أكد فخره بهم، ورفضه تماماً توجيه أي انتقادات أو تقييمات فردية لأي لاعب حتى لا يفهم كلامه بالخطأ.

تجارب ودية

كشف المدرب التشيلي، أن الجهاز الفني واللاعبين، استفادوا من التجارب الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد، في التعرف على الأخطاء، والعمل على تصحيحها قبل خوض المباريات الرسمية، وتمنى عدم رؤية تلك الأخطاء مجدداً، وأشار إلى حبه للأداء الهجومي، ولكنه أكد أن هذا يرتبط بالفريق المنافس، لأن بعض الفرق لا تترك الفرصة أمام المنافس للعب الهجومي.

مباراة قوية

وفي أبوظبي اختتم فريق الكرة بنادي الجزيرة تدريباته، استعداداً لمواجهة من العيار الثقيل تجمعه بشباب الأهلي في افتتاحية الدوري. ومن المتوقع أن يخوض الجزيرة المواجهة بثلاثة أجانب هما الغاني اسانتي والكاميروني سياني، والبرازيلي ليوناردو، ولم يعلن النادي رسمياً بعد عن صفقة تعاقده مع صانع الألعاب الهولندي من أصول مغربية ناصر بارازيت، مع غموض مشاركته من عدمه.

وقال المدير الفني للجزيرة مارسيل كايزر، إن شباب الأهلي فريق كبير ومنافس قوي، ويتمتع بأفضلية اللعب على أرضه وبين مشجعيه، وأتوقع أن تكون المواجهة صعبة على الفريقين اللذين أنهيا للتو فترة الإعداد ويرغبان في تحقيق أول انتصار في بطولة الدوري.

ثقة كبيرة

وأضاف نخوض المباراة بقائمة تخلو من عناصر المنتخب الأولمبي، وعن اللاعب الأجنبي الرابع، وباستثناء ذلك فإن جميع اللاعبين بخير وفي حالة بدنية مثالية ولا توجد إصابات مؤثرة في صفوف الفريق.

وثقتي كبيرة في اللاعبين. وشدد كايزر على أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على قدرة الجزيرة على المنافسة على لقب الدوري، والتركيز منصب على تقديم كرة قدم ممتعة وعلى تطبيق الأفكار الفنية بالشكل الأمثل. في الموسم الماضي أنهى الجزيرة بطولة الدوري في المركز السابع، وعلينا أن نبذل جهداً مضاعفاً الآن لنضمن مركزاً متقدماً في ترتيب البطولة.

سعادة

دياز: المهم بدء الموسم بفوز

أعرب الأرجنتيني ماورو دياز لاعب شباب الأهلي، عن سعادته بتمثيل شباب الأهلي في الموسم الجديد، وقال: «أنا سعيد بتمثيل نادٍ عريق مثل شباب الأهلي، وأتوقع مباراة صعبة تنتظرنا اليوم، أمام الجزيرة في بداية الموسم».

أضاف دياز: «أتمنى تحقيق الفوز، لأنه من المهم أن نبدأ الموسم بفوز، وأمام خصم قوي مثل الجزيرة، وبالنسبة لي، وبشكل شخصي، سأسعى كلاعب إلى الظهور بأفضل صورة ممكنة، وتقديم المستوى الذي يساعد فريقي على تحقيق أهدافه».

تابع دياز: «لدي شعور إيجابي مع شباب الأهلي، خاصة وأنني بدأت المعسكر مع الفريق، ووصلت إلى درجة الانسجام مع زملائي، وهذا شيء يمدني بالطاقة الإيجابية لصنع الفارق مع الفريق». دبي - البيان الرياضي

بداية

اسانتي: متحمس لأول مباراة

أكد الغاني إيرنست أسانتي محترف الجزيرة، أنه متحمس لخوض المباراة الرسمية الأولى في الدوري بقميص فخر أبوظبي، وقال أشعر بحماس بالغ لأنني سأخوض المباراة الرسمية الأولى في دوري الخليج العربي بقميص الجزيرة، وأتمنى أن أقدم مستوى مقنعاً في ظهوري الأول في الدوري مع الفريق إذا قرر المدرب أن يضعني ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه شباب الأهلي، وفي العموم الجميع لديه الحماس اللازم لتقديم مباراة قوية.

وأوضح أنه يسعى إلى التأقلم سريعاً على درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في هذه الفترة من العام، بالرغم أن ذلك ليس عذراً لأنني لاعب محترف، وبشكل عام فإنني سعيد بتواجدي في الإمارات وفي أبوظبي تحديدا وأحببت هذه المدينة منذ اليوم الأول وأتطلع للعيش فيها لأطول فترة ممكنة. أبوظبي - البيان الرياضي