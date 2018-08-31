الفجيرة وبني ياس.. ذكريات الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يستقبل الفجيرة على ملعبه الأنيق بالساحل الشرقي عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة، نظيره بني ياس في أولى مباريات الفريقين الصاعدين حديثاً لدوري الأضواء والشهرة.

ويخوض الذئاب والسماوي المباراة بذكريات الهواة، ويبحث مدرب الفجيرة التشيكي ايفان هاشيك عن النقاط الثلاث من خلال المباراة الأولى له في المسابقة، بعد أن عاد من جديد لكابينة تدريب الذئاب، وسيفتقد الجهاز الفني لجهود ثلاثة لاعبين أبرزهم المهاجم المتطور محمد خلفان، وزميله عبد الله النوبي المتواجدان مع المنتخب الأولمبي إلى جانب المدافع المصاب مبارك حسن.

وكان الفجيرة قد أقام معسكره الخارجي في ألمانيا وبعد العودة أجرى عددا من الوديات آخرها قبل أيام أمام دبا التي انتهت بهدف للفريق الأحمر وقف من خلالها المدرب على مدى جاهزية الفريق، حيث يتطلع اللاعبون إلى تحقيق الفوز على السماوي ووضع أول ثلاث نقاط في بنك الدوري، وسيعتمد هاشيك على أجانب الفريق بقيادة الجزائري محمد بن يطو هداف فريق الشباب السعودي والبرازيلي جورجي سيلفا القادم من الباطن السعودي إلى جانب لاعب حتا السابق قبرائيل سوزا. وكانت مباراتي الفجيرة وبني ياس في دوري الأولى قد انتهت على وقع التعادل.

ثقة كبيرة

أكد التشيكي إيفان هاشيك مدرب الفجيرة، أن ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق ومقدرتهم على تجاوز عقبة بني ياس عصر اليوم، منوهاً في الوقت نفسه بأهمية المباراة باعتبارها الأولى، التي تشكل الظهور الأول للاعبين بالرغم من افتقاد الفريق لثلاثة لاعبين مؤثرين أبرزهم محمد خلفان، الذي اعتبره من افضل المهاجمين في الدولة، وسيحاول لاعبو الفريق الظهور بقوة وبصورة افضل، مؤكدا أن هدفهم الأساسي هو البقاء في الدوري الممتاز، وسندخل أي مباراة بشعار الفوز.

السماوي مميز

وتحدث هاشيك عن فريق بني ياس، مشيراً إلى انه تابع مباراته الودية مع فريق شباب الأهلي، واستطاع أن يحصل على معلومات جيدة، لافتاً إلى امتلاك الفريق الزائر لعناصر مميزة، فضلاً عن ضمه لأربعة لاعبين أجانب يتمتعون بمستوى عال، لكنه سيضع الخطة المناسبة للحد من خطورة أجانب بني ياس.

نتائج إيجابية

وفي أبوظبي يعقد بني ياس الآمال على الظهور الجيد في ضربة البداية، وتحقيق نتائج إيجابية، وتجنب السلبيات التي دفعته إلى الهبوط المؤلم الموسم قبل الماضي، وهناك حالة من التفاؤل والعمل الجيد من جانب الجهازين الإداري والفني واللاعبين، خلال المرحلة الإعدادية.

وأكد المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف جاهزية فريقه، بالرغم من تفضيله انضمام الأجانب الأربعة للمعسكر الإعدادي في هولندا، وخصوصاً اللاعبين اللذين تعاقد معهما النادي أخيراً البرازيلي روبسون دي باولا والمهاجم الأسباني كوندي، وقد تدارك الجهاز الفني هذه العقبة وعمل على جاهزية اللاعبين وزملائهم بالشكل الأفضل خلال المرحلة النهائية الإعدادية للموسم، متقدماً بالشكر إلى إدارة بني ياس على سرعة العمل في إنهاء التعاقدات مع اللاعبين سواء أجانب او مواطنين.

أولويات النادي

وأوضح كورنوسلاف أن هدف وأوليات النادي هو البقاء في دوري المحترفين، وذلك خلال أول اجتماع جمعه بإدارة النادي، مؤكداً أن طموحه يتعدى هذا المستوى، حيث يسعى إلى تقديم كرة قدم جميلة، وتحقيق افضل النتائج.

وعن مواجهة الفجيرة قال إنهم تابعوا الخصم خلال إحدى المباريات الودية التي خاضها، وقاموا بدراسته جيداً، ولديه الثقة في لاعبيه بتحقيق نتيجة افضل، وهو يرى فريقه الأفضل بين الفرق المنافسة.