«التزامكم سعادة» تجدد موعدها مع الموسم الجديد

المصدر: دبي - خالد المهيري

للعام الثاني على التوالي، تعود مرة أخرى حملة «التزامكم سعادة» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي العام الماضي، التي تهدف إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي، وينص عليها الفصلان الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية» والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يترجم الاهتمام الكبير لقطاع الرياضة والشباب ومدى الرعاية والحرص على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي وعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم.

وأضاف القائد العام لشرطة دبي أن حملة «التزامكم سعادة» أثبتت نجاحها الموسم الماضي عبر النتائج الإيجابية والتي أظهرت مدى التزام الجماهير بالقانون، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على قوة رسالتنا ووصولها لكل الجماهير المحبة للرياضة.

معايير دولية

وأشار اللواء عبد الله خليفة المري إلى أن القانون الاتحادي يوفر كل إجراءات السلامة والرعاية للرياضيين ولمختلف المنشآت والبطولات التي تقام على مستوى الدولة وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية بأعلى مستوياتها لجميع من يحضر ويشارك في المهرجانات والفعاليات الرياضية، التي باتت تشكل جزءاً مهماً من الثقافة المجتمعية لأبناء الإمارات في ظل النقلة الحضارية التي تعاصرها وتواكبها الدولة بمختلف المجالات والتقدم الكبير الذي تحقق على أرض الواقع.

وأكد القائد العام لشرطة دبي أن حرص وزارة الداخلية على توفير أعلى معايير السلامة والأمان لمسيرة الحركة الرياضية يحقق أعلى علامات التميز والإبداع في الجوانب التنظيمية من النواحي الأمنية لمختلف المسابقات العالمية التي تقام على أرض دولة الإمارات.

وأشار إلى حرص شرطة دبي على دورها في ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل نشر مبادئ اللعب النظيف وترسيخ مبدأ الروح الرياضية خاصة أن حملة «التزامكم سعادة» تعد امتداداً لجهود وزارة الداخلية التي تدعو إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وعدم التعصب والتنافس الشريف خلال التشجيع في المباريات.

نتائج إيجابية

من جانبه، أكد العميد عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ورئيس حملة «التزامكم سعادة»، أن الحملة حققت نتائج إيجابية الموسم الماضي واستطاعت الوصول لقطاع كبير من الجماهير المحبة للرياضة.

وأضاف العميد عبد الله الغيثي أن الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية حددا الالتزامات الخاصة بالجمهور الرياضي والعقوبات المصاحبة حال الإخلال بهذه الالتزامات.

وقال إن المادة (17) من القانون أوضحت أن الالتزامات تتمثل فيما يلي: عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية من دون ترخيص وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعاليات الرياضية وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائها في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.

ولفت إلى أن القانون يعاقب على عدم الالتزام بالبنود سالفة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونوه العميد الغيثي بأن القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في أعمال العنف وكل من رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أي من إيماءات من شأنها الإساءة أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية وأيضاً بحق كل من يستغل الملعب لأغراض سياسية.

وحض العميد الغيثي أفراد الجمهور على الالتزام بالتعليمات الخاصة بحركة أفراد الجمهور أثناء الدخول والخروج من الملاعب والالتزام بإجراءات السلامة والأمان والتشجيع بروح رياضية تعكس المكانة الراقية والحضارية للمهرجانات والفعاليات الرياضية التي تنظم على مستوى الدولة وعلى مستوى إمارة دبي.

خطط خاصة

وكان فريق عمل حملة «التزامكم سعادة» قد عقدت يوم أمس اجتماعاً برئاسة العميد راشد خليفة الفلاسي مدير إدارة الطوارئ، ونائب رئيس الحملة، وبحضور ممثلي الجهات الداعمة، لمناقشة نتائج الموسم الماضي، والخطط الخاصة بالموسم الحالي. وأكد العميد راشد خليفة الفلاسي، خلال الاجتماع حرص القيادة العامة لشرطة دبي والجهات الداعمة للحملة، على ترسيخ الأهداف التي قامت عليها الحملة، وهذا ما تحقق الموسم الماضي عبر المبادرات والحملات التي قمنا بها ولاقت تجاوباً جماهيرياً كبيراً.