المصدر: دبي - العوضي النمر

تتجه الأنظار نحو قضاة الملاعب للاطمئنان على جاهزيتهم لانطلاقة منافسات النسخة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي للمحترفين، حيث يتوقع أن يكون الموسم الكروي الجديد ساخناً بمنافساته ورغبة الأندية في الفوز باللقب ورفع شعار «كلنا نخبة» سعياً لتقديم مستوى أفضل خلال الموسم الجديد، مع السعي لتقليل الأخطاء قدر المستطاع. وبرز قضاة الملاعب خلال التدريب الجاد محلياً وخارجياً، والاهتمام بتنمية الجانب البدني والعمل على تنمية الشق الفني، من خلال المران على العديد من مواقف اللعب التي تحدث خلال المباريات، إضافة إلى مناقشة العديد من الحالات التحكيمية التي أفرزتها منافسات الموسم الماضي، والاستفادة من دروسها خلال مهمتهم المقبلة. وتحرص لجنة الحكام برئاسة محمد اليماحي على تهيئة الأجواء المناسبة لمهمة الحكام وتوفير كل السبل الكفيلة بتحقيق التطور المنشود في هذا المجال، وكذلك صقل المواهب الشابة التي تفرض وجودها من الموسم الماضي، حتى يظهر مستوى الحكام بصورة مشرفة ويتناسب مع أهمية منافسات الموسم الجديد.

استعداد

وشهدت استعدادات قضاة الملاعب للنسخة الجديدة من دوري الخليج العربي، مراناً محلياً جماعياً، ثم أعقبه معسكر إعداد أقيم في ألمانيا، شارك فيه عدد من الحكام الدوليين والأولى والمميزين، وتم خلاله التركيز على الإعداد البدني والذهني وكسب المزيد من الثقافة والخبرة في مجال اللعبة، خاصة أن اتحاد الكرة يولي قطاع التحكيم أهمية كبيرة، لما له من أثر مهم على نجاح مسيرة الاتحاد والارتقاء بمسابقاته المختلفة، ويطمح الجميع إلى أن يتواكب الأداء التحكيمي مع سخونة المنافسات وقوة المباريات، وتأكيد الثقة في كوادرنا التحكيمية الشابة، التي تميز العمل التحكيمي للموسم الثاني على التوالي.

جاهزية

استعدادات قضاة الملاعب جاءت متواكبةً مع زيادة عدد فرق المسابقة إلى 14 فريقاً، ويقول محمد اليماحي: اطمئنوا لجاهزية الحكام لانطلاقة منافسات الدوري، والجميع لديه حماس ورغبة في الظهور بمستوى متميز، ونيل رضا الشارع الرياضي عن أدائهم، خاصة بعد أن أقام هذا الفريق معسكرَ إعداد ناجحاً بكل المقاييس، وأقيم في ألمانيا، وشهد بصمة طيبة من خلال محاضرات المختصين ليستفيدوا منها خلال مهمتهم القادمة.

أكد رئيس لجنة الحكام أن نجاح البرنامج المُكثف للمعسكر يعد خطوة إيجابية ومهمة ستسهم كثيراً في بداية موفقة، خاصة أن هذا المعسكر يدخل ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنظومة الكروية الإماراتية للارتقاء بها وتطويرها، والمحافظة على سمعة الصافرة الإماراتية المشهود لها إقليمياً وقارياً وعالمياً.

التزام

وأشاد إبراهيم الأعماش، نائب رئيس لجنة الحكام، بالتزام الحكام خلال المعسكر بالتدريبات الخاصة باللياقة البدنية، وتنفيذهم تعليمات وتوجيهات المدربين، كما سنقدم خلال الموسم الجديد عدداً من العناصر الشابة الموهوبة بعد أن منحنا بعضهم فرصة إدارة عدد من المباريات خلال الموسم الماضي، والبعض الآخر قمنا بتهيئته بشكل جيد من خلال إدارة العديد من المباريات الودية وصقل مواهبهم بما يفيدهم في تأدية مهامهم خلال الموسم الجديد، والحمد لله لدينا العديد من العناصر المتميزة التي سيكون لها مستقبل مشرق خلال الفترة المقبلة.

دعم

وأكد أحمد يعقوب، مدير إدارة الحكام، الدعم القوي من اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين، وتعاون الأندية، كل هذا من شأنه أن يسهل من مهمة الحكام داخل المستطيل الأخضر، والدعم الإعلامي للحكام من أجل رفع معنوياتهم وزيادة الثقة بأنفسهم.

لا للحكام الأجانب

الموسم الجديد يحمل كل التحديات أمام قضاة الملاعب بعد أن منح اتحاد الكرة ثقته الكاملة في قضاة الملاعب، ورفض أي محاولات للاستعانة بحكام أجانب، وتدعيم جهود الجيل الجديد من الحكام، واستمرار السير على نهج الدفع بالعديد من العناصر الشابة المتميزة الموهوبة، وأكد محمد اليماحي، رئيس لجنة الحكام أنه لن يتم الاستعانة بحكام أجانب، ثقةً في كوادرنا المواطنة.

أحمر وأصفر

نال لاعبو دوري الخليج العربي خلال الموسم المنتهي 548 بطاقة صفراء في 132 مباراة، بنسبة 4 إنذارات في المباراة الواحدة، كما تم إشهار 35 بطاقة حمراء بنسبة 0.26 طرد في المباراة الواحدة، كما تصدر نادي حتا أندية دورينا في عدد البطاقات الصفراء للاعبين، وبلغت 55 بطاقة على مدار الموسم، فيما تصدر لاعبو شباب الأهلي دبي قائمة الأكثر نيلاً للبطاقات الحمراء بعدد 5 بطاقات، ما يشير إلى أن اللعب في دورينا يميل إلى وجود توتر في أداء اللاعبين وارتفاع حالات الخشونة والعنف، ما تسبب في تعدد حالات الإصابة وغياب عدد من النجوم عن فرقهم خلال المنافسات.

أصغر حكم

يعد الدولي عمر آل علي أصغر حكم دولي من المشاركين في إدارة منافسات دوري الخليج العربي، وتتجه الأنظار نحوه للظهور المتميز بعد أن اكتسب خبرة كبيرة طوال السنوات الماضية.

الاسم: عمر محمد آل علي

الصفة: حكم ساحة

المواليد: 1988

الشارة الدولية: 2015

تطبيق تقنية الفيديو

اعتمد اتحاد الكرة رسمياً تطبيق تقنية الفيديو خلال الجولة الأولى لدوري الخليج العربي الذي ينطلق اليوم بثلاث مباريات ، جاء القرار بعد أن استوفي الاتحاد شروط المجلس التشريعي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فاب»، التي طلبها في نهاية الموسم الماضي من اجل السماح بتطبيق التقنية.

وبذلت لجنة الحكام برئاسة محمد اليماحي جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية لإعداد ملف نموذجي بشكل احترافي يتضمن كافة النقاط التي طلبها «فاب» بشأن موافقات الأندية أو تدريب الحكام النظري والعملي ، بجانب التعاقد مع شركة عالمية لتقديم تقنية الفيديو، ويهدف الاتحاد من هذه الخطوة إلى تحقيق مزيد من العدالة لفرق الدوري.

تقنية الفيديو التى برزت خلال الموسم الماضي، واعادت حق بعض الاندية، في عدد من القرارات التى دار حولها جدل خلال المباريات، والتى تالقت خلال مونديال روسيا الاخير، وبعد مطالبة الاتحاد التشريعي بايقاف تلك الخدمة في ختام الموسم الماضي، لحين استكمال بعض الاجراءات الادارية، وبذلت لجنة الحكام في اتحاد الكرة جهود كبيرة من اجل اعداد ملف متكامل يحتوي علي كل متطلبات التشريعي وذلك خلال الفترة الماضية.

عمار الجنيبي: موسم التحدي

يعتبر حكمنا الدولي عمار الجنيبي أن شهادة العديد من خبراء التحكيم في العالم بحق الحكم الإماراتي وتميزه في إدارة المباريات التي يقوم بإدارتها في البطولات الخارجية، شهادة نعتز بها لأنها من شخصيات لها ثقلها الدولي والقاري، ويضيف قائلاً: على الرغم من أننا ندير العملية التحكيمية كهواية وليس بشكل احترافي فإن النسخة الحادية عشرة تعد تحدياً لكوادرنا التحكيمية، خاصة للعناصر الشابة المطالبة بإثبات وجودها وأحقيتها بممارسة هذه الهواية، خاصة أن هذه أصبحت تميز التحكيم الإماراتي.

الحمادي: رصيد ثري

أكد حكمنا الدولي يعقوب الحمادي أننا نمتلك من القاعدة التحكيمية عدداً من المواهب سيكون لها مستقبل جيد خلال السنوات المقبلة، فقط يحتاجون دعماً من الإعلام والأندية ومن كل أطراف اللعبة.. ودعني أقل: لا يوجد تحكيم بشري بدون أخطاء سواء من القدامى أو الشباب، ولكنها أخطاء بدون قصد، وبالطبع الكل شاهد منافسات البطولات الدولية و التي شهدت العديد من الأخطاء من حكام النخبة، ونحن نسعى من جانبنا إلى تقليل الأخطاء قدر المستطاع حتى نسهم في التطور السائد في مستوانا الكروي.

سلطان عبد الرزاق: كوادرنا بخير

أبدى حكمنا الدولي سلطان عبد الرزاق تفاؤله بالموسم الجديد، وقال: لقد منحنا الوسط الكروي من مسؤوليه ومتابعيه الثقة في إدارة منافسات الدوري في نسخته الاحترافية الجديدة، وهذا يحملنا مزيداً من المسؤولية، من أجل الظهور بمستوى طيب يتواكب مع أهمية المسابقة وقوة المنافسات، وقال سنكون على قدر هذه المسؤولية ونثبت للجميع أن كوادرنا التحكيمية على كفاءة عالية، وقادرة على الخروج بمسابقاتنا إلى بر الأمان، بفضل الدعم الكبير من اللجنة.

عادل النقبي: موسم ناجح

يتمنى عادل النقبي أن يظهر قضاة الملاعب بمستوى طيب خلال الموسم الجديد، مؤكداً أن مستوانا التحكيمي جيد، ونملك العديد من المواهب التحكيمية القادرة على مواصلة تحقيق النجاح سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ولذلك نحن نقول إن الموسم الجديد في نسخته الـ11 سوف يشهد تميزاً تحكيمياً في ظل وجود العديد من العناصر الشابة الموهوبة التي لا تحتاج إلا الصبر والثقة والدعم من الشارع الكروي.

قيادات لجنة الحكام

الرئيس: محمد عبيد اليماحي

نائب الرئيس إبراهيم الأعماش

مدير الإدارة أحمد يعقوب

المدير الفني: الإنجليزي ستيفن بينيت

الموسم الماضي بالأرقام

عدد المباريات: 132

البطاقات الصفراء: 548البطاقات الحمراء: 35

نسبة البطاقات الصفراء: 4إنذارات في المباراة الواحدة

نسبة البطاقات الحمراء: 0.26طرد في المباراة الواحدة