شعار الأولمبياد الخاص على قمصان الجزيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، واللجنة المحلية المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 وشركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، النقاب عن القمصان التي سيرتديها لاعبو النادي في الموسم الجديد والتي تحمل شعار الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

وسيتم ارتداء القمصان الجديدة ذات التصميم المتميز لأول مرة في المباراة الافتتاحية لبطولة الخليج لكرة القدم التي ستجمع بين ناديي الجزيرة وشباب الأهلي غداً، وسيظهر الشعار على القمصان طوال موسم 2018-2019.

وتعد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي عام 2019 حدثاً عالمياً فريداً لا تنحصر أهميته في مجالات التنافس الرياضي، حيث يسهم في ترسيخ قيم العزيمة والتكامل والوحدة والاعتزاز بالنفس وإيصال هذه الرسائل الإيجابية إلى الملايين الذين سيتابعون فعاليات الأولمبياد في دولة الإمارات والمنطقة وعلى نطاق العالم. ويجسِّد هذا التعاون بين «مبادلة» واللجنة المحلية المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، ونادي الجزيرة الرياضي، التزام هؤلاء الشركاء بنشر هذه الرسائل من خلال المحافل الرياضية.