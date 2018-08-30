الوحدة يحتفي ببطولة سوبر «عام زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

احتفى الوحدة مساء أول من أمس ببطولة كأس السوبر «عام زايد»، في احتفالية مبسطة أقامها النادي بحضور علي سعيد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، وحمد بن علي ضبع الدرمكي العضو المنتدب، وأحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة النادي، مع الجهاز الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، بكأس السوبر «لعام زايد» الذي توج به الوحدة مساء السبت الماضي على حساب العين، في المباراة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح بطولة السوبر الثانية التي يحققها العنابي في عام زايد الخير «مئوية زايد»، لتكون بمثابة الإنجاز التاريخي، حيث سبق أن توج العنابي أيضاً خلال عام زايد ببطولة كأس الخليج العربي، لتكون مئوية زايد شاهدة على إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وشهد الاحتفال التقاط الصور التذكارية لجميع الحضور، وتبادل اللاعبين التقاط الصور مع الكأس ومع أعضاء مجلس الإدارة في أجواء من المحبة والسعادة. ونقل علي سعيد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، تحيات سمو الشيخ ذياب بن زايد، وتهنئته للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري على تحقيق لقب كأس السوبر لعام زايد، وكذلك توجيه الشكر لشركة كرة القدم برئاسة أحمد الرميثي على الجهد المبذول طول الفترة الماضية. كما شدد سعادته على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاح، وضرورة طي صفحة بطولة السوبر، والتركيز فيما هو قادم من أجل حصد المزيد من الألقاب وإسعاد جماهير العنابي.