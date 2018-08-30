السماوي.. موسم التحدي

المصدر: إعداد: أحمد عيسى

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

رفع بني ياس شعار البقاء بدوري المحترفين والحصول على مقعد متقدم، رافضاً تكرار تجربة هبوطه مجدداً، والتي اجتازها بنجاح عقب تتويجه بلقب دوري الهواة الموسم الماضي وحصوله على بطاقة الصعود الأولى قبل انتهاء الدوري بثلاث جولات، الشيء الذي أكد على قوة الفريق وإصراره على العودة لدوري الأضواء والشهرة.

وعملت إدارة السماوي على تنظيم صفوف الفريق بشكل جيد وتدعيمه بعدد من العناصر الوطنية، والاستعانة بطاقم فني جديد وأربعة لاعبين أجانب مع تنظيم فترة إعداد ناجحة تخللها معسكر خارجي بهولندا، ويسيطر التفاؤل حاليا على أنصار السماوي بتقديم موسم متميز.

بطاقة تعريفية

اسم النادي: بني ياس

تاريخ التأسيس: 1981

ألوان الفريق: الأبيض والأزرق والأسود

نجوم النادي: حبوش صالح، سهيل النوبي، يوسف جابر.

إنجازات:

كأس صاحب السمو رئيس الدولة 1991 - 1992

بطل دوري الدرجة الأولى مواسم:

1994- 1995

1997-1998

2004- 2005

2008- 2009

2017- 2018

كأس الأندية الخليجية 2012- 2013

الملعب:

الاسم: ملعب بني ياس

سعة الملعب: 9 آلاف متفرج

الافتتاح: فبراير 2010

المغادرون: أحمد ربيع، حمد الحوسني، نواف الشرقي، مانوتشو، هاري نوفيلو.

القادمون: فهد الظنحاني، فواز عوانة، أحمد الشامسي، أحمد مال الله، سالم علي الحمادي (الجزيرة) الكولومبي مايكل أورتيجا، الهولندي جورج ليوري، البرازيلي روبسون دي باولا (بوافيشتا البرتغالي)، الإسباني بيدرو كوندي.

نجم الفريق: سهيل النوبي

الميلاد: 9 / يناير/ 1996

المركز: لاعب وسط متقدم

مدرب الفريق

الاسم: كرونسلاف جوريتش.

الجنسية: كرواتيا.

تاريخ الميلاد: 1969.

مباريات الدور الأول:

الجولة 1: الفجيرة × بني ياس

الجولة 2: بني ياس × الوصل

الجولة 3: الجزيرة × بني ياس

الجولة 4: بني ياس × الوحدة

الجولة 5: عجمان × بني ياس

الجولة 6: بني ياس × الإمارات

الجولة 7: الشارقة × بني ياس

الجولة 8: بني ياس × الظفرة

الجولة 9: العين × بني ياس

الجولة 10: بني ياس × النصر

الجولة 11: اتحاد كلباء × بني ياس

الجولة 12: بني ياس × شباب الأهلي- دبي

الجولة 13: بني ياس × دبا

مباريات ودية:

خسر أمام الاتفاق السعودي 2/0

فاز على فيتزي الهولندي 0/1

تعادل مع دي اف سي الهولندي 1/1

خسر أمام النصر السعودي 5/0

فاز على إس في الهولندي 0/2

خسر من جي في سي الهولندي 1/0

فاز على الحمرية 0/1

تعادل مع شباب الأهلي- دبي 0/0