4 مواجهات قوية في ثاني أيام الجولة الأولى

تختتم الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي استعداداتها لانطلاقة النسخة «11» للمحترفين، والتي انطلقت أمس بـ 3 مواجهات قوية، جمعت بين الظفرة فارس الغربية الملك الشرقاوي، والعميد النصراوي والبرتقالي عجمان على ملعب شباب الأهلي دبي في الممزر نظراً لعملية التجديد في استاد آل مكتوم، واستضاف الإمبراطور الوصلاوي نواخذة دبا الفجيرة، واليوم تستكمل الجولة بأربعة لقاءات تجمع العائدين لدوري الأضواء الفجيرة مع بني ياس، والإمارات مع العين، والوحدة مع كلباء، وشباب الأهلي دبي مع الجزيرة.



من جانبها، أكملت الأندية المشاركة استعداداتها الإدارية والفنية لانطلاقة الدوري، حيث أوشكت على الانتهاء من تعاقداتها مع اللاعبين سواء من المواطنين أو الأجانب، وكذلك من الفئات الجديدة المسموح لها بالمشاركة في اللعب خلال الموسم الجديد من أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين.



شباب الأهلي دبي يستعيد محمد مرزوق

استعاد شباب أهلي دبي مدافعه محمد مرزوق باتفاق ودي مع إدارة النصر التي كانت وقعت عقدا مع اللاعب لمدة 4 مواسم يونيو الماضي.

وظهر مرزوق الذي ينتهي عقده مع شباب الأهلي الشهر المقبل مرتديا القميص رقم 4 خلال مراسم تقديم الطقم الجديد لـ«فرسان دبي» كما تم إدراج اسمه ضمن الكشوفات الرسمية للفريق.

كما راجت أخبارا أخرى أن الاتفاق يشمل عودة حبيب الفردان إلى شباب الأهلي كذلك.

من جانب آخر أكد التشيلي سييرا مدرب شباب الأهلي دبي، على صعوبة مواجهة ضيفه الجزيرة مساء غد الجمعة، في الجولة الافتتاحية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأشار إلى سعادته بالفرصة التي أتيحت له بتدريب شباب الأهلي دبي، أحد أهم الأندية الإماراتية، وتمنى بداية المنافسة بالطريقة الأفضل، وهي الفوز، كما لفت إلى أهمية التركيز في المباريات، وتمنى التوفيق في خطوة البداية، بغض النظر عن بعض الصعوبات، وأكد أن «فرسان دبي»، لن يكونوا فريقاً ينتظر ردة الفعل في المباريات.

وختم سييرا : «بشكل عام العناصر الموجودة جيدة من المواطنين، والتعاقدات الأجنبية جيدة، والعمل ينصب على العناصر الموجودة، وهدفنا المنافسة على البطولات المحلية كلها.