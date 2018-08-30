المدربون..صراع الأذكياء يـشعل المستطيل الأخضر

المصدر: إعداد - إيهاب زهدي

تتباين المدارس الكروية المتنافسة في دوري الخليج العربي موسم 2018-2019، مع تنوع مدربي الأندية الـ14 المشاركة في المسابقة، ما بين مدربين قدامى تم تجديد الثقة بهم أو مدربين جدد تم التعاقد معهم لتحقيق الأهداف المحددة من إدارات تلك الأندية، وهو ما يبشر بإثارة ومتعة يمكن أن يوفرها هذا التنوع الفكري للمدربين. فالمدربون هم كتيبة الأذكياء التي تشعل الحماس وتصنع الإثارة على المستطيل الأخضر.

يشهد دورينا في الموسم الجديد، تغيير 7 أندية لمدربيها، وتواجد مدرب وطني وحيد، وسط تفوق للمدرب الأوروبي، بتواجد 7 مدربين من القارة البيضاء في قيادة الأجهزة الفنية، موزعين بين اثنين من المدربين من كل من كرواتيا وصربيا، ومدرب واحد من كل من هولندا ورومانيا والتشيك، ويليهم 4 مدربين من أميركا الجنوبية، موزعين بين اثنين من البرازيل، وثالث من الأرجنتين، ورابع من تشيلي، والمدربان المتبقان أحدهما مصري، والثاني تونسي.

القادري..ملهم «الصقور»

اتجه نادي الإمارات، إلى المدرسة العربية بالتعاقد مع المدرب التونسي جلال القادري، ليدافع عن آمال «الصقور» في البقاء موسماً جديداً وسط عالم المحترفين، وتجنيب الفريق معاناة صراع النجاة من الهبوط، والذي هدد الفريق في الموسمين الأخيرين.

عانى «الصقور» تحديداً في الموسم الأخير، من تهديد بالهبوط إلى الأولى، واستطاع الفريق التمسك بطوق النجاة، بعد ملحق تحديد الهبوط والصعود، ولذا رأت إدارة النادي، تغيير الجهاز الفني، والاستعانة بالفكر العربي.

هاشيك..البقاء مع «الذئاب»

تعاقد نادي الفجيرة، مع المدرب التشيكي هاشيك، ليتولى قيادة الفريق، خلفاً للمدرب الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، وهي المهمة التي نجح في تحقيقها المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر، من خلال ملحق الصعود والهبوط، والذي جرت مبارياته في نهاية الموسم الماضي.

يعول «الذئاب» على خبرة هاشيك بالكرة الإماراتية، في قيادة الفريق إلى الاستقرار وسط عالم المحترفين، بعد معاناة طويلة للفريق في الدرجة الأولى في المواسم الأخيرة.

غوريتش..مهمة مع «السماوي»

تعاقد بني ياس بطل دوري الدرجة الأولى، مع المدرب كرونوسلاف غوريتش، ليظهر المدير الفني الكرواتي للمرة الأولى في دورينا، وبهدف إبقاء «السماوي» في عالم المحترفين في الموسم المقبل، بعد معاناة الفريق الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، والذي توج بني ياس، بطلاً له.

حددت إدارة نادي بني ياس، هدفها ومطلبها من المدرب الجديد، بإعادة بناء «السماوي»، والابتعاد مبكراً عن صراع القاع، وتجنب مرارة الهبوط التي عاشها الفريق في الموسم قبل الماضي.

زوران..تحديات «الزعيم»

يقود العين مدربه الكرواتي زوران ماميتش، والذي تم تجديد الثقة به بعد النجاحات التي حققها المدرب مع «الزعيم» في الموسم الماضي، وقيادته للفريق إلى التتويج بدرع دوري الخليج العربي، وبكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتنتظر المدرب الكرواتي، المزيد من التحديات، وتتطلع إليه جماهير العين إلى تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد.

يعني بقاء زوران، حفاظ العين على فكر المدرسة الكرواتية، والذي يقود «الزعيم» خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة زلاتكو، والذي رحل عن العين، ليقود منتخب كرواتيا.

العنبري..أمل «الملك»

عانى الشارقة في الموسمين الأخيرين، من الصراع وسط دوامة الهبوط بحثاً عن طوق النجاة، وقامت إدارة النادي بجهود كبيرة لدعم صفوف الفريق بأفضل العناصر المواطنة والأجانب خلال فترة الانتقالات الحالية، وأبقت على المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

أنهى الشارقة دوري الخليج العربي الموسم الماضي، محتلاً المركز السادس، ولكن عشاق «الملك» يشتاقون إلى العودة إلى اعتلاء منصات التتويج المحلية، ويتطلعون إلى المدرب الوطني الوحيد في دورينا، لتحقيق هذا الهدف.

رازوفيتش..سلاح الظفرة

استقر الظفرة على المدرب الصربي فوك رازوفيتش (45 عاماً)، ليقود طموح «فرسان الغربية» في الموسم الجديد، ولمدة ثلاثة مواسم، والذي يتطلع فيه الظفرة وجماهيره، إلى البقاء مبكراً وسط عالم المحترفين، وتجنب صراع الهبوط الذي عانى منه الفريق في الموسم الأخير حتى الجولات الأخيرة.

يعتبر رازوفيتش مدرب الفيصلي السعودي السابق، واحداً من الوجوه التدريبية الجديدة في دورينا، ويسعى المدرب الصربي إلى العمل على قيادة الفريق لتحقيق النجاح في الموسم الجديد..

كايزر.. رهان «فخر أبوظبي»

فشل الجزيرة الموسم الماضي، في الحفاظ على درع دوري الخليج العربي الذي توج به موسم 2016-2017، واكتفى بإنهاء مشواره في الموسم الأخير، باحتلال المركز السابع، لتقوم إدارة النادي، بالتعاقد مع مدرب جديد، مع الحفاظ على الفكر الهولندي.

تعاقد الجزيرة مع المدرب مارسيل كايزر، خلفاً لمواطنه هينك تين كات، الذي فضل الراحة، بعد نجاحات كثيرة حققها مع الفريق في الموسمين الماضيين، وأبرزها الفوز بدوري المحترفين الموسم قبل الماضي، واحتلال المركز الرابع في مونديال 2017 في أبوظبي.

يوفانوفيتش..طموحات بلا حدود

تزداد آمال النصراوية بصعود فريقهم إلى منصة تتويج دوري الخليج العربي موسم 2018-2019، مع الصفقات الهامة الصيفية التي أجراها الفريق حتى الآن، ومحافظة «العميد» على مدربه يوفانوفيتش سيكون هدف يوفانوفيتش الأول، المنافسة بقوة على درع الخليج العربي، إلى جانب السعي لاقتناص أحد لقبي كأس الخليج العربي أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع تقديم مستوى وتحقيق نتائج طيبة في دوري أبطال آسيا، والذي يعود «العميد» للمنافسة العام المقبل.

الرمادي..أحلام «البرتقالي»

تمسك عجمان ثامن دوري الخليج العربي، ببقاء مدربه أيمن الرمادي، بعد نجاحه في إبقاء الفريق في دوري المحترفين في الموسم الماضي، وبعد تقديم نتائج ومستويات طيبة، لفتت الأنظار، والمدرب المصري مطالب بتكرار الأمر نفسه في الموسم الجديد، والابتعاد مبكراً عن دوامة الهبوط.

تنتظر الرمادي في مهمته المقبلة مع عجمان، الكثير من التحديات، مع صعوبة المسابقة في الموسم الجديد، بزيادة عدد الفرق المشاركة من 12 إلى 14 فريقاً.

سييرا..فارس شباب الأهلي دبي

تشتاق جماهير شباب الأهلي دبي، إلى الاحتفال مع لاعبيها بالألقاب، بعد خروج «فرسان دبي» صفر اليدين في الموسم الماضي، ولذا حددت إدارة النادي هدفها بإسعاد وتحقيق طموحات جماهيرها، وتم التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا، لتحقيق المطلوب في ظهوره الأول بدورينا، بعد فترة عمل ناجحة مع اتحاد جدة السعودي.

سبق أن حقق سييرا، درع الدوري التشيلي مع اتحاد اسبانيولا عام 2013، ومع كولو كولو عام 2015، ومع اتحاد جدة حقق كأس ولي العهد السعودي عام 2017، وكأس الملك عام 2018

ريجيكامب..يحلم بدرع الدوري

يبحث الوحدة وصيف دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، عن المزيد من الألقاب في الموسم الجديد، ولذا حافظ على الفكر الروماني، ببقاء مدربه لورينت ريجيكامب للموسم الثاني على التوالي، أملاً في استمرار النجاح الذي حققه المدرب في قيادة «العنابي».

نجح ريجيكامب في الموسم الماضي، في قيادة الوحدة إلى التتويج بلقبي كأس سوبر الخليج العربي وكأس الخليج العربي

كاميلي..داهية «النواخذة»

جدد دبا الفجيرة تاسع دوري الخليج العربي، الثقة بمدربه البرازيلي باولو كاميلي، بعد نجاحه في إبقاء الفريق بدوري المحترفين، وثقة إدارة «النواخذة» كبيرة بقدرات هذا المدرب على الابتعاد بالفريق المبكر من الدخول إلى دوامة الهبوط كما فعلها أغلب فترات الموسم الماضي، ومن قبلها مع نادي الإمارات.

آمال «النواخذة» كبيرة في تقديم صورة ومستوى أفضل من الموسم الماضي، مع اكتساب الفريق المزيد من الخبرة بالبقاء في دوري المحترفين.

فييرا.. مغامرة «اتحاد كلباء»

جدد اتحاد كلباء، ارتباطه مع المدرب البرازيلي فييرا، بعد نجاحه في قيادة الفريق إلى الصعود لدوري الخليج العربي للمحترفين، بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، وعلى أمل أن ينجح المدرب بخبرته الكبيرة، في إبقاء الفريق وسط عالم المحترفين.

تنتظر اتحاد كلباء، مهمة غاية في الصعوبة مع ارتفاع عدد أندية دوري الخليج العربي، والطموح المشترك من الجميع في تحقيق الأهداف المنشودة، وبالتالي لن تكون مسؤولية فييرا سهلة.

كونتيروس..كسر نحس الوصل

يظهر الوصل في دورينا الجديد، بنفس الفكر الأرجنتيني الذي يعتمده «الإمبراطور » في قادته الفنيين في المواسم الأخيرة، وذلك بالتعاقد مع المدرب جوستافو كونتيروس ، خلفاً لمواطنه أروابارينا، وأمل الوصلاوية أن ينجح المدرب الجديد في القفز على منصات التتويج ، بعدما خسر لقبين مهمين الموسم الماضي، في الجولة الأخيرة. ولعل أشهر محطات كونتيروس التدريبية تولي تدريب منتخب بوليفيا 1993 إلى عام 1999