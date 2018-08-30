الوصل ودبا الفجيرة.. الخطوة الأولى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي ــ الفجيرة - محمد فضل

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يبدأ الوصل أولى خطواته في دوري الخليج العربي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، عندما يستضيف دبا الفجيرة ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

يدخل الوصل المباراة، بمعنويات عالية، بعدما اختبر قدراته الفنية من خلال مباراة رسمية حل فيها ضيفاً على اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة الماضي، في ذهاب الدور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وانتهت بالتعادل 1-1.

يتطلع «الفهود»، إلى الدخول منافسين بقوة على كافة البطولات المحلية في الموسم الجديد 2018-2019، بعدما حلوا في المركز الثالث بترتيب دوري الخليج العربي الموسم الماضي برصيد 41 نقطة.

لا يعاني الوصل غيابات حقيقية في مواجهته أمام دبا الفجيرة، وإن كان نجم «الإمبراطور»، فابيو ليما، لن يستطيع خوض اللقاء كاملاً حسب ما أشار إليه مدرب الفريق، بأن قدرة ليما الفنية والبدنية، لا تساعده إلا على اللعب من 30 إلى 40 دقيقة فقط، وألمح إلى إمكانية الدفع به خلال الشوط الثاني، لتجهيزه للمباريات التالية.

بدوره يتطلع دبا الفجيرة (النواخذة) إلى العودة من ملعب الفهود بنتيجة إيجابية مع انطلاقة المسابقة، واختتم دبا تدريباته أمس بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي الذي تم تجديد عقده لموسم ثالث على التوالي بعد نجاحه في قيادة الفريق لموسمين في دوري الكبار، وتأكد غياب كل من الوافد الجديد المحترف المغربي يحى جبران، إلى جانب لاعب الفجيرة السابق سعيد راشد وياسر الجنيبي القادم من الظفرة أما بقية لاعبي النواخذة فهم في كامل الجاهزية للظهور الأول أمام الإمبراطور.

كاميلي: التركيز والانضباط سلاحنا



أكد البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة، أن لاعبي فريقه هدفهم تقديم أفضل ما لديهم خلال الموسم الحالي وضمان ورقة البقاء منذ وقت مبكر، لتجنب سيناريو الجولات الأخيرة من المسابقة، مشيراً إلى أن لاعبي دبا دائماً ما يقدمون أفضل العروض أمام الوصل سواء كانت المباراة في دبي أم على ملعب الفجيرة، وأن فوزهم على الإمبراطور في آخر مباراة الموسم الماضي بهدفين منحت اللاعبين مزيداً من الآمال في تحقيق البقاء، معرباً عن أمله في أن يعود الفريق بنتيجة إيجابية إلى دبا محذراً فريقه من خطورة الإمبراطور.



وقال كاميلي، إن الانضباط التكتيكي والتركيز مطلوبان بشدة، ولابد من احترام الخصم حتى يتحقق الهدف «الذي سنذهب من أجل تحقيقه بملعب الوصل »، مبدياً تحفظه في نفس الوقت عن ذكر الأسماء التي ستلعب منذ البداية أو ذكر الحارس الذي سيحمي مرمى النواخذة في أعقاب رحيل الحارس الأساسي فهد الضنحاني.

كونتيروس: الفريق كتلة واحدة

أكد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس المدير الفني للوصل، ضرورة التزام لاعبيه بالأداء الجماعي، إلى جانب التميز في المواجهات الفردية المباشرة، بفارق المهارات الشخصية، عندما يستضيف «الإمبراطور» اليوم، دبا الفجيرة في افتتاحية دوري الخليج العربي.

وقال كونتيروس: «الفريق عبارة عن كتلة واحدة، حيث يدافع اللاعبون معاً، ويهاجمون معاً، ودفاع الفريق يبدأ من عند مهاجمي الفريق، ونحن نعمل على تنفيذ فكرنا التكتيكي المتمثل في اللعب كمجموعة واحدة». وأكمل مدرب الوصل: «أؤكد على أننا كجهاز فني، سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هدفنا بأن يصبح الفريق مجموعة واحدة داخل الملعب حتى لا تقع المسؤولية على لاعب بعينه».

وأضاف: «فابيو دي ليما أحد الأعمدة الرئيسية في الفريق، وهو عائد من الإصابة مؤخراً، هو يقوم الآن بعملية استشفاء، وبإمكانه أن يلعب أمام دبا الفجيرة لمدة 30 دقيقة فقط، ومن الممكن أن نستعين بخدماته في الشوط الثاني من المباراة».