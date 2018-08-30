هاشيك: هدفي إبقاء الذئاب مع الكبار

عبر التشيكي إيفان هاشيك مدرب الفجيرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، عن ارتياحه لجاهزية لاعبي فريقه قبيل مواجهة السماوي غداً ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، منوهاً بأن فترة المعسكر الخارجي كانت مهمة بالنسبة له للتعرف أكثر إلى إمكانات لاعبي فريقه القدامى والجدد، واصفاً الإعداد الخارجي بالناجح وأن كافة اللاعبين قاموا بالمطلوب منهم وبأداء واجبهم على أكمل وجه.

كما أعرب المدير الفني لفريق الفجيرة، عن أمله في تخطي عقبة السماوي، موضحاً بأنه مدرب واقعي وسيكون هدفه البقاء مع الكبار مع نهاية هذا الموسم، ويعتبر كل مباراة بمثابة نهائي كؤوس وسنلعب لحصد أكبر عدد من النقاط، وأدعو اللاعبين إلى ضرورة إمتاع الجمهور، وفيما يتعلق بالغيابات المتوقعة أشار هاشيك إلى أنه سيفتقد لجهود ثلاثة لاعبين منهم الثنائي محمد خلفان وعبد الله النوبي المتواجدين حالياً مع المنتخب الأولمبي إلى جانب المدافع مبارك حسن للإصابة.