دبا الفجيرة.. سنة رابعة احتراف

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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حقق دبا الفجيرة إنجازاً غير مسبوق على مستوى أندية المنطقة الشرقية في دوري المحترفين، حيث يتواجد للمرة الرابعة على التوالي في دوري الأضواء والشهرة. ويطمح لاعبو النواخذة إلى تقديم أفضل العروض وإنهاء الموسم في ترتيب مريح.

وحرصت إدارة دبا إلى المحافظة على الاستقرار في أروقة الفريق وذلك بالتجديد للمدرب البرازيلي باولو كاميلي لموسم ثالث على التوالي، خصوصاً وأنه بات جزءا من منظومة النادي لمعرفته ودرايته بخبايا دورينا. وتم تجديد عقود الثنائي الأجنبي الأردني ياسين البخيت وزميله المغربي إدريس فتوحي، وضم الثنائي يحيى جبران من المغرب والبرازيلي جوليهرام شيشتيني والتوقيع مع عدد من اللاعبين الموطنين من أصحاب الخبرات وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات المواسم الثلاثة الماضية.

تاريخ التأسيس

1976

ألوان الفريق: السماوي، الأبيض، الأزرق

الملعب: استاد الفجيرة

السعة 11000 متفرج

تاريخ الإنشاء 1968

التحديث: 2010

احتضن تصفيات شباب آسيا 2012

مونديال الناشئين 2013

اليوبيل الذهبي للفجيرة أمام الأهلي المصري 2018

المغادرون:

ناصر عبد الهادي، فهد الضنحاني، وليد أحمد، ديجو كوستا، داسيلفا

القادمون

عبد الرحيم أهلي، محمد سيف، سالم الحمادي، أحمد خميس، سالم عبد الله، سعيد راشد، ياسر عبد الله، درويش أحمد، يحيى جبران، جيلهرام شيشتيني

االهداف التاريخي: محمد احمد الظنحاني

الترتيب آخر خمسة مواسم

2013-2014 لم يتواجد

2014-2015 لم يتواجد

2015-2016 العاشر

2016-2017 الحادي عشر

2017-2018 التاسع

نجم الفريق

الاسم: ياسين البخيت

الجنسية أردني

الميلاد 1/1/1988

المركز: وسط

الأندية السابقة اليرموك الأردني، حتا

مدرب الفريق

الاسم: باولو كاميلي

الجنسية: برازيلي

تاريخ الميلاد 5 يونيو 1960

مباريات 2018/2019

الجولة 1: الوصل - دبا

الجولة 2 دبا ـ الوحدة

الجولة:3 الإمارات - دبا

الجولة:4 النصر ـ دبا

الجولة:5 دبا ـ شباب الأهلي

الجولة:6 الفجيرة – دبا

الجولة:7 دبا – شباب الأهلي

الجولة:8 دبا – الجزيرة

الجولة:9 عجمان – دبا

الجولة:10 دبا – الشارقة

الجولة:11 العين – دبا

الجولة:12 دبا – كلباء

الجولة:13 بني - ياس دبا

أرقام الموسم الماضي:

لعب:22

فوز:5

تعادل:6

خسارة:11

سجل:21

عليه: 36

النقاط 21

1

غادر الحارس رقم 1 في دبا الفجيرة اللاعب فهد الضنحاني صفوف النواخذة بعد أن ساهم بقدر كبير في إنجاز بقاء الفريق خلال الموسمين الماضيين بدوري الخليج العربي مظهراً تألقه المعهود طوال المباريات الـ22 التي خاضها جميعاً كحارس أساسي بشعار دبا، ليعود الضنحاني من جديد إلى ناديه الوحدة والذي أعاره بدوره إلى فريق بني ياس ليواجه الحارس أصدقاء الأمس من خلال المباراة التي ستجمع دبا ضد بني ياس في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.

13

يخوض دبا الفجيرة 13 مباراة على ملعب الفجيرة والذي سيكون مسرحاً أيضاً لمواجهات فريق الفجيرة الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، ولذلك سيكون جمهور الساحل الشرقي موعوداً بمباراة كل أسبوع على أرضية الملعب الأنيق فضلاً عن مباراة الديربي التي تجمع الفريقين معاً في الجولة السادسة وهى المباراة المرتقبة من قبل جمهور الناديين بإمارة الفجيرة.

المباريات الودية

دبا 0 انترناشيونال ليبزيق الألماني 2

دبا 2 رينسبيرج 1

دبا الفجيرة 2– دبا الحصن 1

دبا 2 نورمبيرغ 1

الشارقة – دبا -----

دبا - الفجيرة