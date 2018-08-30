نجوم صاعدة في سماء 2019

المصدر: دبي - علي شدهان

شهادة ميلاد جديدة تلك التي ينتظرها أي لاعب صاعد مع فريقه، حلم التألق والشهرة يداعب الصاعدين الجدد، إصرار على كتابة أسمائهم إلى جوار عظماء اللعبة وأساطير الساحرة المستديرة هو الهدف، دورينا في نسخته الحالية 2018 - 2019 وكعادته دوماً أرض خصبة للمواهب وساحات متاحة من أجل الإبداع والتألق وسط النجوم والمتميزين، نحاول أن نستعرض ونلقي الضوء على مجموعة من أبرز الصاعدين القادرين على ملء الفراغ وانتزاع الإعجاب وصنع الفارق مع أنديتهم ومنتخب بلادهم.

محمد العطاس

ظهر لاعب الجزيرة الشاب محمد العطاس 20 عاماً، في الجولة الخامسة من بطولة دوري الخليج العربي، أساسياً أمام الوصل، حيث شارك لمدة 77 دقيقة، وقدم خلالها أداءً متميزاً أقنع المدرب ليدفع به أساسياً في سبع مباريات متتالية. وعلى الرغم من صغر سنه، حقق العطاس معدل مشاركات وصل إلى 1049 دقيقة، كما بلغ العدد الكلي لمشاركات النجم الشاب 13 مباراة، بدأها أساسياً، واستُبدل 6 مرات.

سلطاىن الحرمي

سلطان حسين الحرمي، سلطان الصقور، القوة الواعدة لفريق الإمارات الأول لكرة القدم، مدافع يمين قوي البنية الجسدية، واثق بنفسه وإمكانياته الفنية والبدنية، توقع له الكثيرون مستقبلاً واعداً، وقد جسّد حقيقة تلك التوقعات على أرض الواقع منذ انضمامه موسم 2015 إلى الفريق الأول، بعدما جاء إلى القلعة الخضراء عام 2011 قادماً من نادي الرمس، بعد 5 مواسم قضاها مع فرق مراحل الفريق الرمساوي.

الحرمي، سلطان الصقور، يبلغ من العمر 23 ربيعاً، وطوله 181 سم، ووزنه 84 كغم، وشارك مع الصقور في العديد من مباريات الموسم الماضي بالقميص ذي الرقم 12، طموحه الأكبر تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات الدولية القادمة.

سعيد جاسم

يعد سعيد جاسم (23 سنة) واحداً من المواهب الهجومية الواعدة في الكرة الإماراتية، خاصة بعدما عرف اللاعب طريقه إلى التشكيلة الأساسية لفريقه شباب الأهلي دبي في الموسمين الأخيرين، بمشاركته في 39 مباراة في مختلف المسابقات المحلية، وتمكن خلالها من زيارة شباك المنافسين 17 مرة.

بدأ سعيد جاسم مسيرته بين جدران النادي الأهلي، وارتقى بين مختلف المراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول لكرة القدم موسم 2016-2017، الذي شارك خلاله في 27 مباراة، ومنها 13 مباراة في دوري تحت 21 سنة، ونجح في تسجيل 11 هدفاً في تلك المسابقة، وخاض 14 مباراة في مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي، وسجل فيهما 3 أهداف.

محمد الشامسي

ظهر لاعب الجزيرة الشاب محمد العطاس 20 عاماً، في الجولة الخامسة من بطولة دوري الخليج العربي، أساسياً أمام الوصل، حيث شارك لمدة 77 دقيقة، وقدم خلالها أداءً متميزاً أقنع المدرب ليدفع به أساسياً في سبع مباريات متتالية. وعلى الرغم من صغر سنه، حقق العطاس معدل مشاركات وصل إلى 1049 دقيقة، كما بلغ العدد الكلي لمشاركات النجم الشاب 13 مباراة، بدأها أساسياً، واستُبدل 6 مرات.