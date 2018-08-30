النصر وعجمان.. تحدي البدايـة

المصدر: دبي-عدنان الغربي ــ عجمان - ياسر قاسم

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يستضيف النصر ضيفه عجمان في الخامسة و55 دقيقة مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد بالممزر في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الجديد وتشكل المباراة تحدياً قوياً واختباراً مهماً لجاهزية الفريق بعد الاستعدادات الجيدة التي قام بها طيلة 50 يوماً تحت قيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش.

ويسعى النصر لتحقيق بداية جيدة في مسابقة دوري الخليج العربي التي يضعها في مقدمة أولوياته في الموسم الكروي الجديد ولترجمة الجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة الفريق على صعيد التعاقدات بعد أن نجح العميد في استقطاب مجموعة من اللاعبين المميزين والأفضل في سوق الانتقالات محلّياً إلى جانب استبدال كل لاعبيه الأجانب وفقاً لاستراتيجية يوفانوفيتش.

ويعوّل «العميد»على استقراره الفني وخبرة عدد من لاعبيه مثل محمود خميس وأحمد الياسي وطارق أحمد وخليفة مبارك والفرنسي كاباي والبرازيلي روزا.

واختتم النصر تحضيراته أمس بصفوف غير مكتملة غاب عنها راشد عمر المتواجد مع منتخبنا الأولمبي وجاسم يعقوب ومحمد العكبري والحسين صالح لأسباب صحية والثنائي خالد جلال وعمار مبارك اللذان يواصلان التأهيل البدني فيما يغيب حبيب الفردان لطرده في الجولة الأخيرة للموسم الماضي.

تسجيل

واستعد عجمان بـ 9 مباريات ودية خلال المعسكرات الداخلية والخارجية ، 5 منها في معسكره الخارجي و4 مباريات بعد العودة من المجر، وخاض قبلها 3 تجارب أمام الذيد والشارقة والجزيرة، وتبدو الاستعدادات جيدة من خلال الفترة الطويلة للإعداد.

ونجحت إدارة النادي مساء أمس في اكمال إجراءات تسجيل المحترف السنغالي مامي تيام، بعد وصول بطاقته الدولية من نادي الاستقلال الإيراني، وأصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة الفريق اليوم بعد صدور بطاقته من اتحاد الكرة، وعبر اللاعب عن سعادته بالمشاركة أمام النصر.

يوفانوفيتش: النقاط الثلاث هدفنا

أكد يوفانوفيتش مدرب النصر، أن النقاط الثلاث هدف فريقه في كل جولات الدوري رغم الصعوبات التي يواجهها فريقه حاليا، بسبب غياب الانسجام بين اللاعبين بعد استقطاب ما لا يقل عن 9 لاعبين جدد، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر بالجولة الأولى هو اللعب في أجواء حارة جدا، ما يحول دون تقديم اللاعبين الأفضل وخاصة الأجانب منهم لعدم تعودهم على اللعب في مثل هذه الأجواء.وأوضح يوفانوفيتش أن فريقه يحتاج إلى المزيد من الوقت للتغلب على بعض الصعوبات مثل الانسجام واستعادة المصابين وأعرب عن تفاؤله بتقديم موسم جيد خاصة بعد اكتمال صفوف الفريق خلال الشهر المقبل وقال: سنحاول الخروج بنقاط الفوز في مباراة عجمان حتى نضع أنفسنا في موقف جيد.

وكشف يوفانوفيتش أن النصر واجه عدة صعوبات في فترة التحضيرات لالتحاق عدد من اللاعبين بالمنتخبين الوطني والأولمبي وعودة البعض من الإصابة مثل عامر مبارك وخالد جلال.

الرمادي: الجماعية تميزنا

أكد أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان، أن تشكيلة فريقه مكتملة على صعيد اللاعبين المواطنين، وأن ثقته كبيرة في جميع اللاعبين بما فيهم المحترفون الأجانب الجدد، وقال: أكثر ما يميز فريقنا الاعتماد على الجماعية وهو نهج ظهر بوضوح في الموسم الماضي.

وجدد الرمادي حديثه، بأن الهدف الأساسي للفريق في الموسم الجديد هو الاستمرار في الدوري مع العمل على تحسين المركز بعد تأمين البقاء مبكراً، وقال: سنتعامل مع كل مباراة باحترام للمنافسين، والنصر أحد الفرق الكبيرة التي نقدرها، وفي نفس الوقت نثق في إمكانات لاعبينا.

أضاف: نتذكر أن أول فوز حققه فريقنا الموسم الماضي كان على حساب النصر، ولكن لكل موسم وكل مباراة لها ظروفها بعيداً عن التاريخ.

وأوضح الرمادي، أن مستويات لاعبيه متقاربة في كثير من المراكز ، ما يجعل اختيار التشكيل صعب، خاصة على مستوى اللاعبين المواطنين مشيراً إلى أن بدايات الدوري في الطقس الحالي تحتاج للخبرة، وتوقع صعوبة المنافسة بعد العودة إلى 14 فريقاً، مشيراً إلى أن جميع الفرق استعدت بشكل جيد ، مبيناً أن عدد المباريات سيزيد في الموسم الحالي ،وتقام خلال فترة قصيرة.