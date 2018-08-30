كرونوسلاف: مستعدون للقاء ودرسنا المنافس

أكد الكرواتي كرونوسلاف، المدير الفني لفريق بني ياس، جاهزية فريقه لمواجهة الفجيرة غداً في افتتاحية دوري الخليج العربي، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي أنه يعرف الخصم جيداً وقام بدراسته وأن طموحات النادي التواجد بين المحترفين لكن طموحه بصفة شخصية يفوق ذلك بكثير، ومشيراً إلى أنه ليس قلقاً من المحترفين الأجنبيين كوندي وباولا. على جانب آخر، قدمت شركة بني ياس لكرة القدم لاعبيه الجدد خلال المؤتمر الصحافي عقد أمس بحضور صالح إسماعيل عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق الأول. وتم تقديم المواطنين الجدد فهد الظنحاني، فواز عوانة، أحمد الشامسي، أحمد مال الله، وسالم الحمادي والرباعي الأجنبي، المهاجم الكولمبي مايكل أورتيغا، صانع الألعاب الهولندي جورج ليروي، المدافع البرازيلي روبسون دي باولا والمهاجم الإسباني كوندي. واستهل صالح إسماعيل المؤتمر الصحافي بالحديث عن استعدادات بني ياس للموسم القادم من خلال إكمال التعاقدات مع الأجانب الأربعة وتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المواطنين.