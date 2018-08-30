زوران: العين جاهز ولن نتازل عن النقاط الثلاثة

عبَّر الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، عن استغرابه للتوقيت الذي ستقام فيه مباراة فريقه والإمارات اليوم لحساب الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، موضحاً أن الأجواء حارة جداً ولا يوجد سبب منطقي لعدم تأخير موعد اللقاء ليلعب مساءً في درجات حرارة أفضل، لافتاً إلى أن الأجواء الحارة ربما كان لها تأثيرها السلبي على صحة اللاعبين.

وأكد زوران في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للكشف عن استعدادات فريقه للمباراة اليوم، جاهزية فريقه، وقال: «أغلقنا ملف مباراتنا الأخيرة أمام الوحدة في كأس السوبر، وتدربنا بشكل جيد، والآن جميع لاعبي الفريق في كامل جاهزيتهم، وسنخوض اللقاء بصفوف مكتملة دون أي غيابات، ونحن مطالبون بالفوز والعودة بنقاط المباراة كاملة، مع احترامنا لفريق الإمارات الذي أجرى تعديلات في الجهاز الفني واستقدم عدداً من اللاعبين المواطنين والأجانب، ومن المؤكد أنه سيقاتل بقوة من أجل تحقيق الفوز، ولذلك فالمباراة لن تكون سهلة، خصوصاً أن المنافس سيلعب بأرضه ووسط جمهوره».

وأشار زوران إلى أن العين واجه في الموسم الماضي مشاكل على ملعب الإمارات حالت دون أن يحقق نتيجة إيجابية.