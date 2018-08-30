«الزعـيم» المرشح الأول للفوز باللقب

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الرياضي»، على الموقع الإلكتروني وموقعي «فيسبوك» و«تويتر»، عن تصدر نادي العين لقائمة الترشيحات للفوز ببطولة دوري الخليج العربي في النسخة الحادية عشرة والتي تنطلق بداية من اليوم، حيث نال 23% من نسبة الأصوات المشاركة في الاستطلاع، يليه في الترتيب نادي الوحدة بنسبة 22%، مما يعني قوة التنافس بين الفريقين، ولعل أداء الفريقين في مباراة السوبر يعكس هذا الاتجاه.

وجاء تفاعل قراء «البيان الرياضي» على الموقع الإلكتروني وموقعي «فيسبوك» و«تويتر» كبيراً مع ترشيحاتهم لبطل الموسم الجديد، حيث لم يغفل القراء على ترشيح النصر للقب حيث نال 17% من إجمالي الأصوات، ويعتبر النصر من أبرز الأندية التي أقدمت على تعاقدات جيدة سواء من اللاعبين المواطنين أو الأجانب، وجاء الوصل في المركز الرابع حيث نال 13% من الأصوات، حيث إن الفريق يمر بمرحلة تجديد وتطور جعلت الجماهير تدخل الفرق دائرة التنافس القوي على اللقب.

ترشيح

فيما جاء شاب الأهلي دبي في المركز الخامس بنسبة 10% حيث عبر القراء عن قلقهم من تعدد حالات الاستغناء عن نجوم الفريق مما يقلل من نسب منافسة الفريق على اللقب، وكانت المفاجأة أن الجزيرة الذي ظهر قبل موسمين بمستوى متميز، نال 6% من إجمالي الأصوات، حيث يعتقد بعض القراء أن الجزيرة في حاجة لمزيد من النجوم لزيادة فرصة للمنافسة، وتعاطف القراء مع نادي الإمارات الذي نال 4% من نسبة الأصوات المشاركة، وهي نسبة عالية لفريق يجاهد من أجل البقاء.

آمال ضعيفة

ونال عجمان على 2% من إجمالي الأصوات، خاصة وأن عجمان أجرى عدة صفقات جيدة خلال الفترة الماضية، وتقدم على الشارقة الذي لم ينل سوى 1% من إجمالي الأصوات على الرغم من قيام إدارة النادي بتجديد دماء الفريق بعدد من العناصر المتميزة سواء من اللاعبين الشباب أو المحترفين، مما يعزز من جهود الارتقاء بالفريق خلال النسخة الجديدة من الدوري، ونفس النسبة نالها فريق الفجيرة ودبا الفجيرة، وإن كانت طموحات الناديين هي البقاء في المسابقة وعدم الهبوط لدوري الهواة.

فيما تخطى القرار فرق الظفرة وكلباء وبني ياس على أساس قلة خبراتهم بالدوري خاصة الأخيرين بحكم تأهلهما هذا الموسم لمصاف المحترفين، ولا يزالان في حاجة لوقت وجهد للتأقلم مع الأجواء الجديدة وترسيخ الأقدام.

وأبدى قراء «البيان الرياضي» إعجابهم بحسن استعداد الفرق المشاركة في النسخة الجديدة خلال الفترة الماضية، ها في التطور من خلال عدة تعاقدات جيدة، ومراجعة الأوراق سعياً لتفادي سلبيات المواسم الماضية.