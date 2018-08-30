شباب الأهلي دبي يستهدف التتويج

المصدر: إعداد - إيهاب زهدي

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يتطلع شباب الأهلي دبي، في موسمه الثاني بعد الدمج، إلى الوصول لمنصات تتويج المسابقات المحلية، وهو الهدف الذي لم يحققه الفريق في الموسم الماضي، رغم التوقعات التي صاحبت قرار الدمج في مايو 2017، بحصد «فرسان دبي» العديد من الألقاب، في ظل ذخيرة اللاعبين المتوافرة من دمج أندية الأهلي والشباب ودبي، إلا أن الفريق خالف التوقعات وخرج صفر اليدين الموسم الماضي، ولذا حرصت إدارة النادي خلال فترة القيد الصيفية الحالية، على تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المواطنين المميزين، إلى جانب رباعي أجنبي عالي المستوى، لتحقيق النتائج التي تسعد الجماهير، وتصل بالفريق لمنصات التتويج.

تاريخ التأسيس: 2016

ألوان الفريق: الأحمر والأسود والأخضر

بطل الدوري: 1974-1975 و1975-197 و1979-1980 و2005-2006 و2008-2009 و2013-2014 و2015-2016

بطل كأس رئيس الدولة: 1975، 1977، 1988، 1996، 2002، 2004، 2008، 2013

بطل كأس المحترفين: 2011-2012 و2013-2014 و2016-2017

بطل كأس السوبر: 2008-2009 و2013-2014 و2014-2015 و2016-2017

نجوم النادي: أحمد خليل - إسماعيل الحمادي - ماجد حسن

الملعب: ستاد راشد

السعة: 10000

تاريخ الإنشاء: 1948

التحديث: 2018

احتضن: كأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2003

كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة عام 2013

سيحتضن كأس آسيا 2019

المغادرون: حبيب الفردان - مايد محسن مصبح - ماكيتي ديوب - موون تشانغ - ايريك انتي - جمال عبدالله

القادمون: أحمد خليل - أحمد العطاس - عبدالله النقبي - ماورو دياز - جيمي ايوفي - إيميليانو فيتشيو

الترتيب آخر موسم

2013-2014 -

2014-2015 -

2015-2016-

2016-2017-

2017-2018: 5

نجم الفريق:

الاسم: ماجد حسن

الجنسية: إماراتي

الميلاد: 1 أغسطس 1992

المركز: وسط الملعب

الأندية السابقة: الأهلي قبل الدمج

أبرز الإنجازات:

دوري المحترفين: 2013-2014 و2015-2016

كأس المحترفين: 2011-2012 و2013-2014 و2016-2017

كأس السوبر: 2013-2014 و2014-2015 و2016-2017

كأس رئيس الدولة: 2012-2013

كأس الخليج 2013 في البحرين

الموسم الماضي: 0 هدف

مدرب الفريق:

الاسم: لويس سييرا

الجنسية: تشيلي

الميلاد: 5 ديسمبر 1968

مسيرة العمل: منتخب تشيلي - أندية اتحاد إسبانيولا - بلد الوليد - ساو باولو - كولو كولو - اتحاد جدة

أبرز الإنجازات:

الدوري تشيلي مع اتحاد إسبانيولا عام 2013

الدوري التشيلي مع كولو كولو موسم 2015

كأس ولي العهد السعودي عام 2017

كأس الملك عام 2018

مباريات 2018-2019

الجولة1: شباب الأهلي دبي – الجزيرة

الجولة 2: عجمان – شباب الأهلي دبي

الجولة 3: شباب الأهلي دبي - الشارقة

الجولة 4: العين - شباب الأهلي دبي

الجولة 5: شباب الأهلي دبي - اتحاد كلباء

الجولة 6: دبا الفجيرة - شباب الأهلي دبي

الجولة 7: شباب الأهلي دبي - الوصل

الجولة 8: الوحدة - شباب الأهلي دبي

الجولة 9: شباب الأهلي دبي - الإمارات

الجولة 10: الظفرة - شباب الأهلي دبي

الجولة 11: شباب الأهلي دبي - النصر

الجولة 12: بني ياس - شباب الأهلي دبي

الجولة 13: الفجيرة - شباب الأهلي دبي

أرقام الموسم الماضي:

لعب: 22

فوز: 7

تعادل: 10

خسارة: 5

سجل: 25

عليه: 18

على أرضه:

لعب: 11

فوز: 3

تعادل: 5

خسارة: 3

سجل: 14

عليه: 9

نقاط: 14

خارج ملعبه

لعب: 11

فوز: 4

تعادل: 5

خسارة: 2

سجل: 11

عليه: 9

النقاط: 17

9

نجح السنغالي ماكيتي ديوب، في الحصول على لقب الهداف الأجنبي التاريخي لشباب الأهلي دبي، بعدما سجل 9 أهداف للنادي في موسمه الأول بعد الدمج، وذلك قبل رحيل اللاعب للاحتراف في الدوري الصيني.

3

يخوض شباب الأهلي دبي، مبارياته في الدور الأول لدوري الخليج العربي، على ملعبه بفرع العوير، مع العلم أن النادي يملك 3 ملاعب، ولكن يخضع ملعبه الرئيسي استاد راشد، للتطوير استعداداً لكأس آسيا 2019، ويخوض النصر مبارياته على ملعبه الثاني، استاد مكتوم بن راشد.

المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد

شباب الأهلي دبي - ايخيدو 2012 الإسباني 1-1

شباب الأهلي دبي - نيوكاسل الأسترالي 1-2

شباب الأهلي دبي - بنغالورو الهندي 5-1

شباب الأهلي دبي - فياريال (ب) الإسباني 1-2

شباب الأهلي دبي - الوحدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟