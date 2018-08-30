«العين» على كل الألقاب

المصدر: العين ــ طلحة عبدالله :

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يتطلع العين بطل ثنائية الدوري والكأس للمحافظة على إنجازات الموسم السابق وإضافة المزيد من البطولات إلى سجلاته خصوصاً وهو يشارك هذا الموسم في مونديال العالم للأندية ودوري أبطال آسيا لكرة القدم، إلى جانب المسابقات المحلية المتمثلة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وتعتبر بطولة دوري أبطال آسيا هي الهدف الأساسي للفريق، حيث يسعى الزعيم لاستعادة أمجاده، بتكرار سيناريو 2003، كما يأمل الفريق البنفسجي في إسعاد جماهير الشارع الرياضي الإماراتي بتمثيل مشرف للكرة الإماراتية في مونديال الأندية ديسمبر المقبل.

التأسيس: أغسطس 1968

ألون الفريق: البنفسج والأبيض

الموقع على تويتر وفيسبوك: alainfcae

الألقاب: الزعيم

السجل

13 دوري الخليج العربي لكرة القدم

7 كأس صاحب السمو رئيس الدولة

5 بطولة السوبر

3 كأس الاتحاد

1 كأس المحترفين

2 كأس أبوظبي

1 كأس الدوري المشترك

1 كأس الصداقة

1 بطولة الخليج للأندية

1 دوري أبطال آسيا لكرة القدم

الملعب: استاد هزاع بن زايد

سعة الملعب: 25 ألف متفرج

احتضن نهائي أبطال آسيا 2016

مونديال العالم للأندية 2017

سيحتضن مونديال العالم للأندية 2018

وكأس آسيا 2019

نجوم الفريق: خالد عيسى، محمد عبد الرحمن، ريان يسلم، إسماعيل أحمد، عامر عبد الرحمن، شيوتاني، دياكي، ماركوس بيرغ، كايو لوكاس، حسين الشحات.

المغادرون: يوسف أحمد، أحمد الفارسي، فوزي فايز، عمر عبد الرحمن (عموري)، أحمد خليل.

القادمون: محمد فيصل، مقيم بحريني (حارس) سعد خميس، جمال معروف، يحيى نادر (مقيم مصري)، محمد فتحي (مقيم مصري).

مدرب الفريق

الاسم: زوران ماميتش

الجنسية: كرواتيا

تاريخ الميلاد: 30 سبتمبر 1971

السجل: بدأ مشواره كمدرب مع فريق نادي دينامو زغرب الكرواتي

وحصل معه على 3 بطولات دوري، و2 بطولة كأس في ثلاثة مواسم

درب النصر السعودي 2016

في 2017 تعاقد مع العين

وتوج مع الزعيم بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي (2017- 2018)

الوديات استعداداً للموسم الجديد

انتر زابريتش - العين 3-0

فارازاين- العين 2-1

كوبر- العين2-2

جوريكا - العين 2-2

ترتيب الفريق خلال آخر 5 مواسم:

2018-2017: 1

2016-2017: 4

2015-2016: 2

2014-2015: 1

2013-2014: 6

مباريات الفريق خلال مرحلة الذهاب

الجولة 1:الإمارات - العين

الجولة 2: العين – الظفرة

الجولة 3: النصر- العين

الجولة 4: العين – شباب الأهلي دبي

الجولة 5: الفجيرة - العين

الجولة 6: العين- الجزيرة

الجولة 7: عجمان - العين

الجولة 8: العين – الشارقة

الجولة 9: العين – بني ياس

الجولة 10: اتحاد كلباء – العين

الجولة 11: العين – دبا

الجولة 12: الوصل– العين

الجولة 13: العين – الوحدة

أرقام الموسم الماضي

لعب: 22

فوز: 16

تعادل: 5

خسارة: 1

سجل: 65

عليه:23

نقاط: 53

على ملعبه

لعب: 11

فوز: 8

تعادل: 3

خسر:

سجل: 23

عليه: 10

النقاط: 27

خارج ملعبه

لعب: 11

فوز: 8

تعادل: 2

خسر: 1

سجل: 23

عليه: 10

النقاط: 26

نجم الفريق

الاسم: ريان يسلم

الجنسية: الإمارات العربية المتحدة

الميلاد: 23 أبريل 1994

المركز: وسط الملعب

الأندية السابقة: أكاديمية نادي العين لكرة القدم

أبرز الإنجازات: 8 بطولات دوري وكأس، سجل 6 أهداف وصنع 8.

بعد رحيل صانع ألعاب العين وقائده المتميز عمر عبد الرحمن إلى الهلال السعودي، بات لاعب متوسط الميدان الشاب ريان يسلم محط أنظار العيناوية لتعويض رحيل عموري والاطلاع بدوره في وسط ملعب الزعيم خلال الاستحقاقات المقبلة.

35

يعتبر العين أكثر الأندية الإماراتية تتويجاً بالبطولات بـ(35 ) لقباً، منها 13 دوري الخليج العربي، و7 ألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و5 سوبر، و3 ألقاب كأس الاتحاد الإماراتي، و2 كأس أبوظبي، 1 كأس المحترفين، بالإضافة إلى كأس أبطال آسيا، وأندية الخليج، والدوري المشترك، والصداقة.

6

قاد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، العين منذ توليه المهمة في فبراير من العام الماضي، في (6 بطولات) داخلية وخارجية، وحقق منها بطولتين الموسم الماضي عندما حصل على ثنائية الدوري والكأس كأول مدرب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي.