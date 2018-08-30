فييرا: اتحاد كلباء لا يخشى بطل السوبر

أكد البرازيلي جورفان فييرا، مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه لا يخشى الوحدة بطل كأس سوبر الخليج العربي في ضربة البداية اليوم، وأضاف أن الاستعدادات متشابهة سواءً لـ«العنابي» المنتشي بلقب السوبر أو غيره من الفرق الأخرى، مشيراً إلى أن كتيبة «النمور» جاهزة للقاء أصحاب السعادة.

وأعرب فييرا عن رضاه تجاه تحضيرات الفريق للموسم الجديد وثقته بجميع اللاعبين، حيث يدشن الفريق مشواره في الدوري اليوم بلا غيابات، مشيراً إلى أن اتحاد كلباء يتطلع إلى كسر قاعدة «الصاعد هابط» التي طاردت الفريق في 4 مناسبات سابقة سعياً إلى الوصول للمنطقة الدافئة في مركز يتراوح بين السادس والثامن.

وعن تقييم مستوى المحترفين الأجانب وغيرهم من اللاعبين، قال فييرا إن هذا شأن داخلي في النادي لا يمكن الكشف عنه علناً، مضيفاً أن تغيير المحترفين هو أمر وارد سواء في اتحاد كلباء أو غيره من الفرق. وعن المهاجم الكرواتي أنطونيو بيروزيفتش، قال إن اللاعب خاض مرحلة الإعداد مع زملائه وقدم أقصى ما لديه. وأضاف فييرا أن تحضيرات اتحاد كلباء اختلفت نسبياً نظراً لحاجة اللعب في البطولة بـ4 محترفين أجانب على خلاف دوري الأولى الذي يحتم المشاركة بلاعبين اثنين فقط.