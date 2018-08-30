الأبطال.. من الهواية إلى الاحتراف

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1974

تُوّج نادي العروبة (الشارقة حالياً) بأول لقب للدوري الإماراتي عقب موسم 1973-1974، وأقيمت البطولة في نسختها الأولى بنظام المجموعات، إذ تم توزيع الفِرق إلى 3 مجموعات، وصعد المتصدرون إلى مرجلة اللعب من أجل اللقب.

وضمّت مجموعة التتويج العروبة والأهلي وعمان ورأس الخيمة، وحسم العروبة اللقب بنيله الصدارة بمجموع 3 نقاط.

1975

تُوّج الأهلي بقلب النسخة الثانية من الدوري الذي أقيم بنظام مجموعة واحدة ضمّت 6 فرق، هي: الشارقة والنصر والوصل وعمان والوحدة والأهلي الذي حسم اللقب بنيله الصدارة بمجموع 18 نقطة، وحل الشارقة وصيفاً والنصر ثالثاً.

1976

تُوّج الأهلي باللقب للموسم الثاني على الموسم الثاني على التوالي في دوري شهد منافسة قوية، حيث ارتفع عدد الفرق إلى 9، ونال الأهلي اللقب بواقع 27 نقطة، وحل العين وصيفاً بمجموع 24 نقطة والشارقة ثالثاً بـ22 نقطة.

1977

أقيم الدوري بنظام مجموعتين ضمت كل واحدة 6 فرق، تأهل منهما المتصدر والوصيف إلى مجموعة التتويج، وحسم العين اللقب بنيله الصدارة بمجموع 5 نقاط، وحل الشارقة وصيفاً والنصر ثالثاً والإمارات رابعاً.

1978

تذوق النصر طعم اللقب للمرة الأولى بعد موسم قوي وشرس أقيم بنظام مجموعة واحدة ضمت 13 فريقاً، وتصدر العميد الدوري بمجموع 42 نقطة، بينما حل العين وضيفاً بواقع 34 نقطة، واكتفى الشارقة بالمركز الثالث بـ32 نقطة.

1979

نحج النصر في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، حيث كان يضم جيلاً رائعاً من المواهب الكروية. وتصدر العميد الدوري بمجموع 32 نقطة. وحل الشارقة في المركز الثاني بـ29 نقطة بينما جاء العين ثالثاً بواقع 27 نقطة.

1980

عاد الأهلي إلى منصة التتويج عام 1980 أمام تراجع فرق النصر والعين والشارقة.

وتربع الأهلي على عرش الدوري بمجموع 25 نقطة بينما حل الشارقة ثانياً بـ23 نقطة، وجاء الشعب ثالثاً بـ23 نقطة أيضاً. وضم الدوي مجموعة واحدة من 10 فرق.

1981

حسم العين اللقب عقب موسم مثير وصراع قوي مع النصر. وأنهى العين الموسم في الصدارة (24) بفارق نقطة واحدة عن العميد (23). واكتفى الشارقة بالمركز الثالث. وأقيم الدوري بمجموعة واحدة ضمت 10 فرق.

1982

عانق الوصل اللقب الأول في تاريخه بعدما سيطر على الموسم وأنهاه في الصدارة بمجموع 23 نقطة متقدماً على العين بنقطتين (21). وحل الشارقة ثالثاً بـ21 نقطة أيضاً، بينما تراجع النصر إلى المركز السابع في موسم متواضع.

1983

احتفظ الوصل باللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما أنهى الموسم في الصدارة بـ25 نقطة. وحل الشارقة ثانياً بمجموع 22 نقطة بينما اكتفى النصر بالمركز الثالث بواقع 20 نقطة. وضم الدوري 10 فرق.

1984

عاد العين إلى منصة التتويج باللقب حيث أنهى المسابقة في الصدارة بمجموع 27 نقطة متقدماً على الوصل الوصيف بنقطتين، بينما حل الأهلي في المركز الثالث بـ25 نقطة أيضاً، والخليج رابعاً بـ18 نقطة.

1985

أنهى النصر والوصل الموسم في الصدارة برصيد النقاط نفسه (27)، ووفقاً للوائح الدوري التجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة حسمها «الإمبراطور» بهدف وحيد ليعانق اللقب. وضمد العميد جراحه بالفوز بلقب الكأس بالفوز على الشباب بثلاثية.

1986

ثأر النصر من خسارة لقب الموسم السابق، ونجح في إبعاد الوصل من منصة التتويج. وحسم العميد البطولة بمجموع 27 نقطة متقدماً على «الإمبراطور» بنقطتين. وحل الشارقة ثالثاً بـ23 نقطة والأهلي رابعا بـ22 نقطة.

1987

نجح الشارقة أخيراً عام 1987 في خطف اللقب من الفرق المحتكرة للبطولة: الأهلي والنصر والعين والوصل. وأنهى الشارقة الموسم في الصدارة بـ30 نقطة متقدماً على «الإمبراطور» بـ3 نقاط، وحل العين ثالثاً بـ25 نقطة.

1988

توج الوصل باللقب في موسم أقيم الدوري بـ12 فريقاً، وتم اعتماد نظام الـ3 نقاط للفائز. وحل الشارقة ثانياً متأخراً عن البطل بـ10 نقاط (42)، بينما اكتفى الأهلي بالمركز الثالث (35 نقطة)، وجاء الخليج رابعاً بالرصيد ذاته.

1989

خسر الوصل المدجج بالنجوم اللقب في الجولة الأخيرة لمصلحة الشارقة، إذ اكتفى بالتعادل مع الخليج، بينما فاز «الملك» على الجزيرة بثلاثية، لينهي الموسم في الصدارة بمجموع 32 نقطة، متقدماً على الوصل بفارق نقطة. وحل النصر ثالثاً بـ29 نقطة.

1990

توج الشباب باللقب في موسم تأهل «الأبيض» المونديال إيطاليا 90. وعرفت المسابقة منافسة قوية بين الوصل والشباب، لكن الأخير حسم الصراع في مباراة فاصلة. وأقيمت المباريات دون اللاعبين الدوليين.

1991

انطلق الدوري بـ16 فريقاً، وبلغت المسابقة 13 جولة، لكن لم يكتب لها أن تكتمل بسبب حرب الخليج، بينما استكملت مسابقة كأس رئيس الدولة، وأحرز الشارقة اللقب بعد الفوز على الوصل بثلاثية.

1992

عانق الوصل اللقب للمرة الخامسة في تاريخه بعد صراع شرس مع الشارقة. وأنهى الإمبراطور المسابقة متقدماً على الملك بفارق نقطة واحدة (46). وكان الوصل يضم نخبة من النجوم: فهد خميس وزهير بخيت وناصر خميس وإسماعيل راشد.

1993

عاد العين بعد غياب 8 مواسم إلى الفوز لقب الدوري حيث تفوق وأنهى سيطرة الوصل على المسابقة. وأنهى البنفسجي الموسم في الصدارة بـ35 نقطة بينما حل الإمبراطور ثانياً بـ27 نقطة فقط. وجاء الشارقة ثالثاً بـ26 نقطة.

1994

أنهى الشارقة والعين الموسم بالتساوي في الصدارة بمجموع 29 نقطة لكليهما. واحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة أدارها المونديالي علي بوجسيم. وفاز الشارقة بهدف إسماعيل محمد في الدقيقة 48 ليدخل الملك التاريخ.

1995

حسم الشباب اللقب بسهولة، إذ أنهى الدوري متصدراً بمجموع 29 نقطة بفارق 6 نقاط على العين المتراجع، بينما حل الوصل في المركز الثالث بـ18 نقطة فقط. وأقيمت الدوري 10 أندية.

1996

حسم الشارقة اللقب بعد إنهائه الموسم متصدراً بفارق 4 نقاط عن الوصيف الوصل (35 نقطة فقط). وحل العين ثالثاً بمجموع 25 نقطة. وشهد الموسم سقوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى بعدما تذيل الترتيب 12 نقطة فقط.

1997

توج الوصل باللقب للمرة السادسة عقب موسم أقيم بمجموعة ضمت 10 فرق، تأهل منها الـ6 الأوائل إلى بطولة مصغرة حسمها الفهود بمجموع 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر والوصل، بينما حل الشباب رابعاً، والعين خامساً، والشارقة سادساً.

1998

حسم العين اللقب الخامس في تاريخه بعد موسم حفل بمنافسة قوية مع الشارقة.

وفاز الزعيم في الجولة الأخيرة على الجزيرة 4-2 ليحتفل بالبطولة المستحقة، كان وراءها جيل رائع من النجوم: حمدون وهلال سعيد وحميد فاخر وسالم جوهر وعمر غريب وفهد علي وسلطان راشد وعوض غريب وسيف سلطان وغريب حارب.

1999

عانق الوحدة اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما استفاد كثيراً من اللاعبين الأجانب، إذ أسهم الثنائي لامين كونتي والبوري لاه في تفوق «أصحاب السعادة» على بقية الأندية. وأنهى الوحدة الموسم في الصدارة برصيد 65 نقطة.

2000

عادل العين الوصل في عدد التتويجات بلقب الدوري، ليصبح في رصيد كليهما 6 بطولات. وحسم الزعيم اللقب هذا الموسم في الجولة الأخيرة بتعادله مع الجزيرة 3 -3، ليبقي على فارق النقطة مع النصر (46 نقطة فقط).

2001

أحرز الوحدة اللقب للمرة الثانية في تاريخه عقب موسم عرف منافسة قوية مع الأهلي، ولكن الجولات الأخيرة ابتسمت لأصحاب السعادة، وخطفوا البطولة بفارق 5 نقاط عن «الفرسان»، وجاء الجزيرة ثالثاً (35)، والعين رابعاً (34).

2002

عاد العين إلى التتويج بلقب الدوري في موسم تراجع خلاله الأهلي والنصر والوصل والشارقة. وأنهى البنفسجي المسابقة متصدراً برصيد 47 نقطة، بينما جاء الجزيرة ثانياً 38، والشعل ثالثاً 37، والوحدة رابعاً 36.

2003

إنه الموسم التاريخي للزعيم، موسم التربع على عرش الكرة الآسيوية والإماراتية، إذ حصد لقب أبطال آسيا والدوري المحلي بعد التسلح بالمدرب الفرنسي الراحل برينو ميتسو، العائد وقتها من مغامرة مونديال 2002 مع منتخب السنغال.

2004

حسم العين اللقب في مباراة تاريخية يوم 29 أبريل 2004 على ملعب القطارة، حيث فاز 6-4، في قمة شهدت 6 ركلات جزاء! وأنهى البنفسجي الموسم في صدارة مجموعة التتويج بمجموع 15 نقطة مقابل 13 فقط للأهلي.

2005

بعد غياب 3 مواسم عن منصة التتويج، استعاد أصحاب السعادة اللقب بقيادة إسماعيل مطر. وأنهى الوحدة الموسم في الصدارة بـ62 نقطة، وجاء العين وصيفاً بواقع 57 نقطة، بينما حل الجزيرة ثالثاً بـ53 نقطة، والنصر رابعاً بـ46 نقطة.

2006

انتظرت جماهير الأهلي نحو ربع قرن (24 عاماً)، ليستعيد فريقهم اللقب، وكان يدربه الألماني وينفرد شايفر. وأنهى الأهلي الموسم في الصدارة بالاشتراك مع الوحدة بواقع 47 نقطة لكليهما، ولعبا مباراة فاصلة حسمها الأهلي 4-1.

2007

عاد الوصل ليعزف ألحان اللقب بعد غياب 9 مواسم، ويزفه إلى خزائنه للمرة الثامنة.

وتصدر الفهود المسابقة بعد صافرة النهاية برصيد 47 نقطة مقابل 43 للوحدة الوصيف، وحل الجزيرة ثالثاً بـ41 نقطة، والشارقة رابعاً بـ32 نقطة.

2008

حسم الشباب اللقب الأخير في عهد الهواة، وذلك في الجولة الأخيرة من الدوري عندما تواجه مع مطارده المباشر الجزيرة. وكان الفوز من نصيب الشباب. وكان النجم البرازيلي في مونديال 82 سيريزو مدرباً للشباب.

2009

توج الأهلي بأول لقب للدوري في عهد الاحتراف، وذلك عقد صراع قوي مع الجزيرة. وحسم الأهلي البطولة بفارق نقطة واحدة عن فخر أبوظبي.

وشارك الأهلي باعتباره بطلاً للدوري في مونديال الأندية أبوظبي 2009.

2010

أضاف الوحدة اللقب الرابع إلى خزائنه بعدما سيطر على المسابقة عن جدارة، حيث فاز على الأهلي والعين ذهاباً وإياباً. وأنهى أصحاب السعادة الموسم في القمة بمجموع 58 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجزيرة الثاني، بينما حل العين ثالثاً بـ45 نقطة.

2011

تذوق الجزيرة فرحة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وتحوّل الحلم إلى حقيقة بعدما كان يتبخر في كل موسم خلال الجولات الأخيرة. انتهى النحس وعانق الجزيرة اللقب، حيث تصدر المسابقة بـ53 نقطة، وحل بني ياس وصيفاً بـ41 نقطة.

2012

حصد العين اللقب العاشر في تاريخه، بعدما تعاقد مع المدرب الروماني كوزمين، وضم المهاجم المونديالي الغاني جيان والنجم السعودي ياسر القحطاني والأرجنتني سكوكو.

تصدر العين المسابقة بـ55 نقطة، وحل النصر ثانياً بـ41 نقطة، والشباب ثالثاً بـ38 نقطة.

2013

على الرغم من بداية الموسم بخسارة مدوية على ملعبه بالقطارة أمام الأهلي 6-3، فقد تدارك العين الانطلاقة المتعثرة، وتوج أخيراً باللقب، حيث أنهى المسابقة في الصدارة بـ62 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي الوصيف.

2014

حسم الأهلي اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري، كما تفوق أيضاً على العين بطل الموسم السابق ذهاباً وإياباً. وأنهى الأهلي المسابقة في الصدرة بـ64 نقطة بينما حل الوحدة ثانياً بـ48 نقطة، والجزيرة ثالثاً بـ45 نقطة.

2015

أحرز العين اللقب الـ12 في تاريخه في موسم صعب عانى خلاله غيبات نجومه بسبب الإصابات. وأنهى البنفسجي المسابقة في الصدارة بمجموع 60 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن الجزيرة الوصيف. وحل الشباب ثالثاً بـ49 نقطة.

2016

توج الأهلي بلقبه السابع بكل سهولة، حيث سيطر على منافسات المسابقة بتحقيق 21 فوزاً و3 تعادلات وخسارتين فقط. وحصد الأهلي 66 نقطة مقابل 57 فقط لمطارده المباشر العين. وحل الوحدة ثالثاً بـ43 نقطة، والنصر رابعاً بـ41 نقطة.

2017

توّج الجزيرة باللقب دون مقاومة كبيرة من بقية الأندية، وأنهى الموسم بفارق 11 نقطة عن الوصل صاحب المركز الثاني، بينما حل شباب الأهلي دبي ثالثاً بـ56 نقطة.

واكتفى العين بالمركز الرابع بمجموع 55 نقطة.

2018

حسم العين اللقب 13 في تاريخه دون عناء، حيث اعتلى الصدارة بواقع 53 نقطة مقابل 46 فقط لمطارده المباشر الوحدة. وأنهى الوصل المتوهج الموسم ثالثاً بـ41 نقطة، بينما حل النصر في المركز الرابع بمجموع 37 نقطة.

2017 /2018 العين

2016 /2017 الجزيرة

2015 /2016 الأهلي

2014 /2015 العين

2013 /2014 الأهلي

2012 /2013 العين

2011 /2012 العين

2010 /2011 الجزيرة

2009 /2010 الوحدة

2008 /2009 الأهلي

2007 /2008 الشباب

2006 /2007 الوصل

2005 /2006 الأهلي

2004 /2005 الوحدة

2003 /2004 العين

2002 /2003 العين

2001 /2002 العين

2000 /2001 الوحدة

1999 /2000 العين

1998 /1999 الوحدة

1997 /1998 العين

1996 /1997 الوصل

1995 /1996 الشارقة

1994 /1995 الشباب

1993 /1994 الشارقة

1992 /1993 العين

1991 /1992 الوصل

1990 /1991 المسابقة توقفت قبل انتهائها

1989 /1990 الشباب

1988 /1989 الشارقة

1987 /1988 الوصل

1986 /1987 الشارقة

1985 /1986 النصر

1984 /1985 الوصل

1983 /1984 العين

1982 /1983 الوصل

1981 /1982 الوصل

1980 /1981 العين

1979 /1980 الأهلي

1978 /1979 النصر

1977 /1978 النصر

1976 /1977 العين

1975 /1976 الأهلي

1974 /1975 الأهلي

1973 /1974 الشارقة (العروبة)

الهدافون

1975: سهيل سالم الأهلي- 14

1976: علي نواز - الإمارات- 13

1977: النصر - الفاضل سانتو 11

1978: - العين - محي الدين هبيطة 20

1979:- الأهلي - محروس المصطفى 16

1980: عمان - ألو علي محمد 14

1981: الإمارات - عبد الرزاق كريم 14

1982: العين - أحمد عبد الله 13

1983: لويس كارلوس 12 - النصر

1984 أحمد عبد الله - العين

وفهد خميس – الوصل 20

1985 عدنان الطلياني – الشعب 14

فهد خميس – الوصل 14

1986: محمد سالم – الوحدة 16

1987: عدنان الطلياني – الشعب 13

خليل غانم - الخليج 13

1988: زهير بخيت – الوصل -24

1989: فهد خميس – الوصل 13

1990: حسين يسلم – بني ياس – 16 هدفاً

1991: ألغيت المسابقة

1992: يوسف عتيق – الأهلي - 25 هدفاً

1993: سيف سلطان – العين 21

1994: عبد العزيز محمد – الشارقة 18

1995 بدر جاسم - الوحدة – 10

1996: جاسم الدوخي – الشعب – 10

1997: بدر جاسم – الوحدة -11

1998: علي ثاني - الشارقة 19

1999: البوري لاه – الوحدة 29

2000: البوري لاه – الوحدة 18

2001: محمد سالم العنزي – الوحدة 22

2002: محمد سالم العنزي - الوحدة- 22

2003: كريستيان – دبي 19

2004: علي كريمي – الأهلي 14

2005: فالدير – النصر 25

2006: أندرسون – الشارقة 20

2007: أندرسون – الوصل 18

علي سامره – الشعب 18

2008: فيصل خليل – الأهلي 16

أندرسون- الشارقة-16

2009: بيانو – الجزيرة 24

2010: ساند – العين 24

2011: سانجهور- بني ياس 18

2012: جيان - العين 22

2013: جيان – العين 31

2014: جيان العين 29

2015: فوزينيتش- الجزيرة 30

2016: تيغالي- الوحدة 25

2017: علي مبخوت 33

2018: بيرغ 25

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الأكثر تتويجاً

العين 13

الأهلي 7

الوصل 7

الشارقة 5

الوحدة 4

الشباب 3

النصر 3

الجزيرة 2

أفضل الهدافين

فهد خميس 165

كحكد عمر132

عدنان الطلياني 129

عبد العزيز محمد127

أمد عبد الله 117

يوسف عتيث 117

فيصل خليل 114

علي مبخوت 108

جيان101

أندرسون 99