80 تجربة تجهز أنديتنـا للموسم الجديد

المصدر: إعداد- علي الظاهري

خاضت أندية دورينا أكثر من 80 مباراة ودية قبل قص شريط النسخة 11 من دوري الخليج العربي، وأسفرت نتائج المباريات عن تسجيل نحو 32 فوزاً و 20 تعادلاً و 28 خسارة على مدار مرحلة الإعداد الماضية، التي تضمنت التحضيرات الخارجية في المعسكرات الأوروبية والاستعدادات المحلية الأخيرة قبل انطلاقة قطار الدوري بأيام.



وتراوحت مباريات كل فريق بين 4 و 9 تجارب مع فرق محلية وخليجية وأوروبية، فيما تعتبر أندية العين والجزيرة والوصل هي الوحيدة التي دشنت استحقاقاتها الرسمية قبل بداية الموسم الكروي الجديد عبر المشاركة في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، إضافة إلى مواجهة كأس سوبر الخليج العربي التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة بين فريقي الوحدة والعين، وتوج العنابي باللقب بعد أن ابتسمت له ركلات الترجيح.

شباب الأهلي- دبي

يعتبر فريق شباب الأهلي- دبي هو الفريق الوحيد في دورينا الذي خاض معسكره الإعدادي الخارجي في إسبانيا، بقيادة المدرب التشيلي سييرا الذي يعوض مكان المدرب الوطني مهدي علي. وحلق فريق شباب الأهلي-دبي يوم 19 من الشهر الماضي، إلى معسكره الخارجي في إسبانيا، واستمر حتى 11 أغسطس الجاري، وخاض خلاله 4 تجارب ودية.

وفيما يتعلق باستعداداته الأخرى الخاصة على مستوى محترفيه الأجانب، اتجه شباب الأهلي- دبي، إلى استبدال معظم اللاعبين الأجانب، وحرص على تدعيم صفوفه بأسماء جديدة أبرزها لاعب الوسط الأرجنتيني ماورو دياز «27 عاماً» قادماً من فريق.أف سي دالاس الأميركي، إلى جانب الإكوادوري جيمي أيوفي وإيمليانو فيتشيو، فيما يستمر البرازيلي لوفانور مع الفريق.

النصر

استضافت هولندا تحضيرات فريق النصر الخارجية، حيث احتضنت مدينة ميرلو الهولندية المرحلة الأولى من المعسكر حتى يوم 2 أغسطس الجاري، وأقيمت المرحلة في مدينة هورست الهولندية حتى يوم 15 من الشهر الجاري. وأجرى الفريق 5 تجارب أوروبية إلى جانب تجربة خليجية واحدة أمام التعاون السعودي. وتخلف عن بعثة العميد، اللاعب محمد مرزوق، الذي تعاقد مع النصر أخيراً لمدة 4 مواسم.

فيما شهد المعسكر التحاق عدد من الوجوه الجديدة أبرزهم المدافع محمد عايض واللاعب حبيب الفردان، فيما انضم المحترف الأجنبي الرابع البرازيلي ماركينيوس غابرييل في ثاني أيام عيد الأضحى قادماً من نادي كورينثيانز البرازيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

الفجيرة

اختار فريق الفجيرة مدينة نورنبيرغ الألمانية لإقامة معسكر الإعداد الخارجي اختتمه يوم 9 أغسطس الجاري بعد رحلة ناجحة امتدت إلى نحو 24 يوماً خاض خلالها الفريق 6 تجارب ودية بواقع مباراتين في المرحلة الأولى من المعسكر في مدينة نورنبيرغ، فيما احتضنت مدينة لاند شوت المرحلة الثانية. وحرص الفجيرة على خوض المعسكر كامل الصفوف بتواجد الرباعي الأجنبي الجزائري محمد بن يطو والبرازيلي فيرناندو غابرييل ومواطنه جورج سيلفا والفرنسي عمر كوسوكو.

عجمان



استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، للموسم الجديد، من خلال معسكره الخارجي في المجر الذي استمر حتى 8 أغسطس الجاري، وضمت بعثة «البرتقالي» 45 شخصاً من بينهم 31 لاعباً منهم 4 من لاعبي فريق الشباب بالنادي. وخاض عجمان 9 مباريات إعدادية للموسم الجديد منها 5 في معسكره الخارجي بالمجر. واطمأن «البرتقالي» على آخر استعدادات لاعبيه في المرحلة الثالثة من الإعداد بعد العودة من المعسكر الخارجي، وانضم للفريق في هذه المرحلة المحترف النيجيري ستانلي، ومعه السنغالي مامي تيام الذي أغلق عجمان بعد ضمه ملف المحترفين الأجانب.

الوصل

حط فريق الوصل الرحال في مدينة ميونيخ الألمانية، ويعتبر الإمبراطور أول المغادرين إلى المعسكر الخارجي والعائدين منه، وذلك بقيادة المدرب الأرجنتيني كونتيروس الذي حل بديلاً لمواطنه رودولفو أروابارينا. وأقيم معسكر «الإمبراطور» على مرحلتين، الأولى كانت في مدينة ميونيخ الألمانية، والثانية كانت في مدينة ملقا الإسبانية. وحرص الوصل على تدعيم صفوف فريقه بمحترف برازيلي رابع وهو فينسيوس دي ليما، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لينضم إلى الثلاثي البرازيلي وهم فابيو دي ليما، وكايو كانيدو، ورونالدو مينديز.

دبا الفجيرة

عسكر فريق دبا الفجيرة، في مدينة نورنبيرغ الألمانية، واستمرت رحلة الإعداد في الخارج حتى 8 الجاري، ولعب الفريق 4 مباريات تجريبية، مع فرق خليجية وألمانية. وضمت بعثة النواخذة 42 فرداً، وعلى رأس الجهاز الفني المدرب البرازيلي باولو كاميلي، إلى جانب 30 لاعباً، وتميز معسكر «النواخذة» بوجود الرباعي الأجنبي البرازيلي جوليهرام شيتيني والمغربي يحيى جبران، اللذين انضما إلى جانب الثنائي إدريس فتوحي والأردني ياسين البخيت، اللذين تم تمديد عقدهما للموسم الثالث. ويتطلع دبا الفجيرة إلى مواصلة حضوره القوي بعد الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي.

الظفرة

غادر فريق الظفرة إلى معسكر ألمانيا يوم 29 يوليو الماضي، واستمر معسكر فارس الغربية حتى يوم 19 أغسطس الجاري، ولعب الفريق نحو 4 وديات.

ومنح المعسكر الجهاز الفني الجديد بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، الفرصة للتعرف على اللاعبين عن قرب، كما شهدت فترة المعسكر الخارجي تكثيف الإعداد البدني والدخول في الجانب الفني تدريجياً من قبل الجهاز الفني، وذلك لاستيعاب خطة وطريقة الفريق التي سيلعب بها، وذلك استعداداً للموسم الجديد، حيث سيلاقي في أولى مبارياته بدوري الخليج العربي ضيفه الشارقة اليوم.

الوحدة

شد فريق الوحدة الرحال هذا العام إلى النمسا لإقامة المعسكر الخارجي الذي امتد لـ 30 يوماً. واستأنف «العنابي» المرحلة الإعدادية بعد المعسكر، التي تضمنت مباراة كأس سوبر الخليج العربي أمام العين يوم السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

ويعتبر الاستقرار العنوان الأبرز للوحدة الذي لم يجر سوى صفقة واحدة على صعيد المحترفين الأجانب، وذلك بالتعاقد مع ليوناردو دا سوزا «26 عاماً» قادماً من الأهلي السعودي ليحل مكان المجري جوجاك، فيما أبقى على الأرجنتيني سيبستيان تيغالي والمغربي مراد باتنا والكوري شانغ ريم.

جهزت كل من كرواتيا وسلوفيينا فريق العين الذي خاض معسكره على مرحلتين لنحو شهر لعب خلاله عدداً من التجارب الودية مع فرق كرواتية وسلوفينية.

العين

كما يتطلع الزعيم العيناوي لبداية مثالية للموسم الجديد بعد تفوقه المحلي إثر حصوله الموسم السابق على ثنائية دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى استحقاقات أخرى مهمة أبرزها الدفاع عن لقبيه، فضلاً عن مشاركته في مونديال العالم للأندية الذي تستضيفه الدولة في ديسمبر المقبل، ودوري أبطال آسيا لكرة القدم بصفته بطل الدوري، إلى جانب المنافسة على كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين. كما يعتبر العين هو الفريق الوحيد الذي أبقى على جميع محترفيه الأجانب السابقين.

الشارقة

كانت ألمانيا وهولندا وجهة فريق الشارقة لإقامة معسكر الإعداد الخارجي، حيث استضافت مدينة دوسلدورف الألمانية المرحلة الأولى من معسكر الإعداد الخارجي لفريق الشارقة، واحتضنت هولندا المرحلة الثانية من المعسكر لبعثة «الملك» التي ضمت 26 لاعباً، إلى جانب 15 فرداً يمثلون الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري والجهاز الإداري والطبي والمعاون. وأجرى الفريق 4 تجارب خليجية وأوروبية في الخارج، كانت الأولى أمام الكويت الكويتي وفاز 3-1 وواصل انتصاراته على حساب اس ليونيداس الهولندي 2- صفر في المباراة الودية الثانية، ليتعثر أمام التعاون السعودي ويخسر 1 - 2 ويختتم المعسكر بخسارة ثانية أمام ايندهوفن الهولندي 3-4.

أقام الجزيرة معسكرا تدريبيا ناجحا في هولندا امتد لمدة 21 يوماً، والذي سبق مواجهة خليجية أمام النصر السعودي 13 أغسطس الجاري في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال. ويعتبر معسكر هولندا هو المحطة الثانية من البرنامج الإعدادي. وخاض الجزيرة في هولندا 5 مباريات ودية قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر، بهدف منح فرصة اللعب لجميع العناصر تمهيدا لاختيار القائمة التي ستخوض المباريات التنافسية في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

بني ياس

سافر بني ياس إلى هولندا وخاض 6 مباريات ودية بعد العودة إلى دوري الخليج العربي، حيث يتطلع «السماوي» إلى البقاء مع الكبار.

وأجرى بني ياس 6 تجارب ودية، خسر من الاتفاق والنصر السعوديين، بنتيجتي 0-2، و0-5، على الترتيب، وفاز على فيتسي بهدف، وتفوق على تي آف سي 2-1، وفاز على فريق آي سي بهدفين دون رد، وخسر من جي في سي 0-1. ويأمل «السماوي» أن يكون إعداده مثالياً قبل البداية أمام الفجيرة غداً على ملعب الأخير، ويسعى السماوي في بداية جيدة والتواجد بين الكبار، بعد موسم صعب قضاه في دوري الأولى.

الإمارات

اطمأن فريق الإمارات على جاهزية لاعبيه من خلال معسكر صربيا الخارجي الذي انتظم فيه الصقور استعدادا للموسم الجديد، وخاضوا خلاله 4 مباريات ودية مع فرق صربية متفاوتة القوة. واشتمل برنامج إعداد وتحضير الصقور لمنافسات الموسم الجديد، على 3 محطات، الأولى، تجمع داخلي أقيم في ملعب النادي خلال الفترة من 15 حتى 27 يوليو الماضي، والثانية، معسكر خارجي في صربيا أقيم خلال الفترة من 27 الماضي وحتى 16 الجاري، والثالثة برأس الخيمة من 20 الجاري حتى موعد المباراة الرسمية الأولى للصقور في الموسم الجديد أمام ضيفه العين في الجولة الأولى 31 الجاري.

اتحاد كلباء

اتجه فريق اتحاد كلباء إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي هذا العام، واستمرت رحلة الإعداد في أوروبا حتى 18 أغسطس. ودشن النمور معسكر سلوفينيا بوجود 3 محترفين أجانب، وهم صانع الألعاب الروماني فلورنتين ماتي «25 سنة»، والبرازيلي ألان سانتوس «27 عاماً»، والكرواتي أنطونيو بيروزوفيتش، فيما لم يتواجد النيجيري رحيم لاوال الذي انضم إلى صفوف الفريق بعد العودة من المعسكر. وضمت بعثة الفريق 30 لاعباً، إلى جانب الجهازين الطبي والإداري، والطاقم الفني بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا.