راشد النعيمي للاعبين: نريد موسماً نفاخر به

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس نادي عجمان، ظهور فريق عجمان بمستوى جيد في المسوم الكروي الجديد الذي ينطلق اليوم بدوري الخليج العربي، وأكد ثقته في قدرة الفريق على تحقيق النتائج المرجوة، وشدد الشيخ راشد النعيمي على ضرورة الظهور بسلوك رياضي عالي المستوى، جاء ذلك خلال زيارته للنادي، واطلاعه على خطة العمل الجارية في نادي عجمان لتطبيق التحسينات الجديدة على استاد راشد بن سعيد، كما اطلع على تجهيزات النادي للمباراة الافتتاحية للموسم الكروي الجديد 2018-2019 أمام فريق النصر اليوم.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالمستوى الجيد للفريق خلال الاستعدادات للموسم الجديد لدى لقائه رئيس مجلس إدارة النادي خليفة الجرمن وأعضاء المجلس وعلى رأسهم عبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف فريق كرة القدم بالنادي، وحث لاعبي الفريق علي تقديم أداء يليق بتاريخ ومكانة النادي، وأكد على وقوفه معهم قلباً وقالباً للوصول إلى الهدف الأسمى وهو الفوز بالمباريات، كما أشاد بدور الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي الذي يواصل موسمه الثالث على التوالي مع الفريق «البرتقالي».

وأوصى رئيس نادي عجمان، اللاعبين بالحرص على اللعب النظيف والتحلي بالروح الرياضية وروح التعاون بينهم لتقديم موسم يكون مصدراً للفخر لكل عشاق البرتقالي، وذكر أن المستوى الجيد مع الأخلاق الرياضية العالية هو ما تطمح له قيادة النادي وكل محبي الفريق. وفِي ختام زيارته ولقائه اللاعبين والجهاز الفني، شكر القائمين على النادي على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في العمل ليظل نادي عجمان من الأندية التي لها مكانة ثابتة بين فرق دوري الخليج العربي، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل الخروج بالمسابقة بشكل مميز.