القادري: «الإمارات» يواجه البطل بروح التحدي

شدد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن فريقه يواجه العين غداً في ملعبه الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، بروح التحدي رغم أن المنافس هو بطل النسخة الماضية للبطولة، مبدياً ثقته العالية بمقدرة فريقه الأخضر على تحقيق نتيجة إيجابية.

ووصف القادري مباراة الغد بالمهمة جداً للفريقين كونها أول مباراة في الموسم الجديد، مبدياً رضاه عن مستوى إعداد فريقه في معسكره الخارجي في صربيا، مشددا على أن فريق الإمارات أظهر مؤشرات إيجابية كثيرة جماعيا وفرديا تمثلت في رغبة اللاعبين وحماسهم طوال فترة الإعداد، متمنياً أن ينعكس ذلك في المباريات الرسمية، معتبراً ذلك دليلاً على تطور مستوى فريقه، وإمكانية البناء على تلك المؤشرات في المباريات الرسمية، ومنها مباراة الغد أمام العين.

ونوه القادري إلى أن فريقه يواجه غداً منافساً قوياً متوجاً بدرع النسخة الماضية للدوري، مشيرا إلى أنه لا بد من احترام العين، ولكن دون الخشية منه من خلال التعامل الجاد والتركيز.