«دبي الرياضية» تبهر عشاقها ببرامج متميزة

المصدر: دبي - صلاح عطا

فرغت قنوات دبي الرياضية من إعداد عدتها مبكراً والاستعداد لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، باعتماد حزمة من البرامج المتنوعة التي تصب في المقام الأول في إرضاء ذوق المشاهد الكريم الذي ارتبط منذ سنوات خلت مع قنوات دبي الرياضية، وتهدف هذه البرامج لتقديم وجبة دسمة ومتوازنة خلال أيام الأسبوع من أجل أن تواكب كل ما هو جديد على الساحة الكروية في الإمارات، والمساهمة في تطوير اللعبة الشعبية الأولى بأسلوب علمي ومستحدث.

راشد أميري

وأكد راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشبكة قنوات دبي في مؤسسة دبي للإعلام دعمهم اللامحدود في سبيل أن تظل قنوات دبي الرياضية في المقدمة وتقدم المطلوب منها، وفقاً لرؤية علمية تساهم في تثقيف كافة شرائح المجتمع الرياضي، ورفده بالمادة المفيدة التي تجعله يحرص على متابعة كل ما تقدمه قنوات دبي الرياضية في كل برامجها بدون استثناء.

وأوضح أميري أن الإدارة تعمل من جانبها على توفير المناخ الملائم لكافة العاملين في سبيل أن يبدعوا ويفجروا طاقاتهم الكامنة في جو صحي ومعافى، وأنها على ثقة في قدراتهم وإمكانياتهم.

تقييم الأداء

وأشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية، إلى أنهم شرعوا ومنذ انتهاء الموسم الكروي الماضي، في تقييم الأداء لكافة البرامج ومن ثم وضع الخطوط العريضة لخطة عمل الموسم الكروي الجديد، التي ارتكزت في المقام الأول على المقترحات التي قدمت والدور الذي سوف يلعبه البرنامج المعتمد في تقديم إضافة وإثراء الساحة الرياضية ببرامج يكون لها تأثيرها الواضح في جعل المشاهد يتابعها بكل حب وأريحية.

وقال مدير إدارة القنوات الرياضية، إن هدفنا الأول إرضاء المشاهد والتفاعل مع الأحداث التي تدور في الساحة الرياضية والكروية، وأن نظهر ونقدم كل ما هو متميز وجديد عبر القنوات الرياضية الأربع التي تبث وفقاً لأحدث التقنيات في عالم التلفزة، وقال بكل تأكيد نحن سعداء بالكوادر المؤهلة التي تضمها قنواتنا، التي تعمل بجد وإخلاص في سبيل تقديم كل ما يفيد المتابع لقنواتنا الرياضية، وقال من جانبنا لن نبخل مطلقاً في تقديم الدعم والمساندة لهم.

وفي هذه الدورة البرامجية سيكون برنامج المنصة متواجداً ويتناوب في تقديمه كل من عدنان حمد وحامد الحارثي، وهو من إعداد علي نجم، ويضم نخبة من المحللين الأكفاء والمقتدرين الذين يثرون الساحة بكل ما هو مفيد، وفي يوم المباريات يطل برنامج الاستديو ويتناوب على تقديمه كل من مشعل القحطاني ومحمد الجاسم، وسوف تستمر قنوات دبي الرياضية في بث مباريات دوري الأولى، وخصص لها أيضاً برنامج الاستديو الذي يلقي الضوء ويحلل كافة أحداث الدوري.

عودة حبيب الجماهير

ويشهد الموسم الجديد عودة برنامج الجماهير الذي استمر لمدة 15 عاماً وتوقف في موسم 2015 /‏ 2016، وسيكون المشاهد مع محبوب الجماهير (حسن حبيب) الذي أعد عدته مبكراً في قمة الحماسة والنشاط ليبعث البرنامج الجماهيري من جديد ويخرجه ملحم أسد والمنتج بيسان خليفة، ويضم كوكبة من المراسلين، الذين كان بعضهم من المشجعين، وعلى حد قول حسن حبيب فقد تم اختيارهم بدقة وعناية فائقة.

حسن حبيب

وقال حسن حبيب نائب مدير قنوات دبي الرياضية، إن البرنامج كان في السابق (الدراما الشعبية للحياة الرياضية)، وأما الآن فهو (دراما المستطيل الأخضر)، وإن البرنامج سوف يمزج ما بين دورينا واللاعبين، وسيكون الجمهور هو المحرك للمستطيل الأخضر كما أن للاعب حقه، وأن البرنامج سيتناول جملة من القضايا، ويستضيف في كل حلقة نجماً من المستطيل الأخضر في الاستديو، وعدداً من مسؤولي الأندية وكافة الفئات التي لها علاقة بالمنظومة الكروية.

وفي ختام حديثه تمنى عبد الرحمن أمين أن يكون الموسم الجديد عاكساً لواقع من التطور والازدهار لرياضة الإمارات في كافة الفعاليات، وأن تكون قنوات دبي الرياضية خير سند ومعين لنهضة متوقعة.