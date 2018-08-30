كايزر:هدفنا بناء فريق قوي ونعلم قوة المنافس

قال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة التي تجمع فريقه بشباب الأهلي دبي غداً في الدوري إن فريقه سيخوض مباراة قوية أمام شباب الأهلي دبي وسيبذل قصارى جهده أمام الخصم بالرغم من أفضلية الأخير على ملعبه وبين جماهيره. وقال هدفنا بناء فريق قوي وعلم «البيان الرياضي» أن شركة الكرة بنادي الجزيرة قد تعاقدت مع صانع الألعاب الهولندي ناصر بارازيت دون الإعلان رسمياً من جانب النادي.

وأكد المدير الفني جاهزية فريقه لافتتاحية الموسم بعدما خاض معسكراً ناجحاً وعدة وديات خلال المرحلة التحضيرية للموسم، وأنه ولاعبيه سعداء ببداية الموسم، وخوض المباراة الأولى أمام فريق قوي بحجم شباب الأهلي دبي، ومشيراً إلى أنه قد عمل خلال المرحلة التحضيرية على رفع اللياقة البدنية للاعبيه وصقلهم بالجمل التكتيكية في ضوء دراسة المنافسين.