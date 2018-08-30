فارس الظفرة يتحدى الملك

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ــ الشارقة - علي الظاهري

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يستضيف الظفرة في السادسة مساء اليوم على ملعبه باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، فريق الشارقة في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي موسم 2018-2019.

فارس الظفرة يسعى إلى ظهور مختلف هذا الموسم والعودة إلى نتائج أفضل بعد الموسم الماضي الذي صارع خلاله الهبوط ونجا من توديع دوري الخليج العربي في الأمتار الأخيرة.

ويدخل الظفرة الموسم بعد تغييرات كبيرة سواء على مستوى الإدارة الفنية بعد التعاقد مع المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيصلي السعودي السابق وأفضل مدرب في دوري المملكة الموسم الماضي، أو على مستوى اللاعبين بعد أن غير الفريق جلد الأجانب الأربعة بتعاقده مع عناصر ينتظر منها عشاق النادي الكثير وهم الأوروغوياني نيكولاس ميليسي لاعب الهلال السعودي السابق والمدافع المغربي أمين العطوشي من الوداد المغربي والمهاجم البرتغالي هيلدر جوديز القادم من ريو آفي ولاعب الوسط المهاجم البرازيلي دييغو ردودريغيز من استاد ريماس الفرنسي، بالإضافة إلى تعاقدات جيدة على مستوى اللاعبين المواطنين أمثال خالد باوزير وسهيل المنصوري من الوحدة والحارس خالد السناني وبدر العطاس من الجزيرة والمهاجم الشاب محمد الحمادي في فئة أبناء المواطنات.

ويأمل المدير الفني الجديد الاستفادة من التحضيرات التي خاضها الفريق خلال المعسكر الخارجي في ألمانيا وخاض خلالها عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى.

ومن ناحيته يتطلع الشارقة، إلى كسب ضربة البداية على حساب مضيفه الظفرة، ساعياً إلى بداية مثالية عبر حصد أول 3 نقاط في الموسم الذي يهدف خلاله إلى المحافظة على المركز السادس أو التقدم خطوة إلى الأمام.

ويعاني الشارقة من غياب 3 عناصر مؤثرة وهم حمد جاسم وعبدالله غانم وماجد سرور بسبب مشاركة اللاعبين مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» المقامة في إندونيسيا.

وتتميز بداية الملك هذا الموسم بوجود حالة من الاستقرار العام على المستوى الفني والإداري إضافة إلى اللاعبين، حيث يعتبر هو الموسم الأول للمدرب العنبري الذي يتولى فيه مهمة قيادة دفة الفريق منذ البداية.

رازوفيتش: سنقاتل من أجل الفوز

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، أنه يسعى لتقديم أفضل أداء وعروض مع الظفرة في الموسم الحالي، ولكنه كأي مدرب يحتاج إلى بعض الوقت وخوض المباريات الرسمية من أجل توظيف اللاعبين بالشكل الأمثل.

وقال في حديثه عن استعدادات فريقه لانطلاقة الدوري ومواجهة الشارقة في الجولة الأولى: «الأجواء مثالية ومحفزة للعمل، في المعسكر الخارجي عملنا كمجموعة واحدة وبروح معنوية عالية، وأصبحت على معرفة جيدة باللاعبين وإمكاناتهم في الوقت الحالي، إلا أن المباريات الرسمية هي الوسيلة الأفضل للتعرف على أداء اللاعبين».

وأضاف: «كل ما أعد به حالياً هو محاولة تقديم أفضل أداء مع الفريق، ولكن الأمر يحتاج إلى العمل المستمر وعلى يقين بأن اللاعبين يدركون أهمية الاجتهاد للوصول لأداء قوي».

ووصف رازوفيتش مواجهة الشارقة بالصعبة في بداية دوري الخليج العربي، وقال: «الشارقة فريق منظم ويمتلك لاعبين جيدين، لن يكون هناك شيء سهل أو هدايا في المباراة، ونتحسب لجميع المفاجآت، كل ما يجب علينا فعله الاجتهاد وأن نقاتل في المباراة من أجل الفوز».

العنبري: الموسم الجديد أصعب

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أن الموسم الحالي أصعب من الماضي كون أغلب الفرق استعدت بشكل أقوى، وأضاف أن جميع اللاعبين في الشارقة حصلوا على فرصتهم سواء الجدد أو السابقين وبتعاون الجميع سيحقق الفريق النتائج الإيجابية المطلوبة أمام الظفرة.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب أوضح العنبري قائلاً: «من وجهة نظري أننا وفقنا في اختيار الأجانب وتواجدهم مع الفريق في بداية المعسكر أعطاهم الأفضلية في التأقلم مع المجموعة، وقعنا عقوداً مع لاعبين من فئة المقيمين وأتمنى أن يشكلان إضافة».

وأبدى العنبري أسفه حيال الغيابات المؤثرة في صفوف فريقه، والتي أثرت في أداء المجموعة في المعسكر وقال: «غيابات المنتخب الأولمبي أثرت في المجموعة لا أعتبر ذلك عذراً، وأتمنى تحقيق نتيجة وأداء إيجابي في المباراة».

وختم العنبري: «التفاؤل مطلوب من الجميع، وأتمنى من الجمهور أن يكونوا داعمين للاعبين في النتائج الإيجابية والسلبية، الموسم طويل وبالتأكيد سيمر الفريق بمراحل صعبة ووقوفهم معنا مطلب».