هزاع بن زايد يرعى حفل قرعة كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، يقام حفل قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتصفيات التمهيدية ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018- 2019، وجوائز الاتحاد للموسم 2017- 2018 في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل في جامعة الإمارات بمدينة العين، وثمن المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة المحلية بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذا الدعم يعد أهم أسباب النجاح الذي أخذ بالرياضة الإماراتية إلى منصات التتويج وحول الدولة إلى عاصمة للرياضة العالمية، وتقدم رئيس الاتحاد بعظيم الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على رعايته لحفل قرعة كأس رئيس الدولة والأنشطة المرافقة لها، مشيداً بتوجيهات سموه السديدة التي تعد منهاج عمل لأسرة كرة القدم الإماراتية.

جانب من مراسم قرعة الموسم الماضي | البيان

دفعة قوية

وأكد أن رعاية سموه الكريمة لهذه الأنشطة الحيوية تعطي دفعة قوية لموسم رياضي جديد يبشر بالخير، الذي يأتي متزامنا مع استضافة الدولة لنسخة جديدة من كأس العالم للأندية 2018 وكأس آسيا -الإمارات 2019، ولفت بن غليطة، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للحركة الرياضية يضع على عاتقنا مسؤولية العمل المستمر وتطويره من أجل بلوغ منصات التتويج، ورفع علم بلادنا عاليا في المحافل الرياضية القارية والدولية.

اللمسات الأخيرة

ومن جهته، قال محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إن الأمانة العامة وضعت اللمسات الأخيرة لحفل القرعة والجوائز، حيث إن الاتحاد يسعى لأن يكون هذا الحفل خير محطة ينطلق منها الموسم الجديد الذي نأمل أن يكون مميزاً في كل شيء، مؤكداً أن إقامته في جامعة الإمارات خطوة مهمة، لما لهذا الصرح العلمي من مكانة عظيمة في نفوس أبناء وبنات الدولة، فجامعة الإمارات معلم علمي حضاري تأسس بقرار حكيم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 1976، حيث تخرجت في هذا الصرح أجيال مختلفة ساهمت ولا زالت تسهم في بناء الدولة، وتقدم بالشكر إلى الإدارة العليا للجامعة وفي مقدمتها معالي الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الأعلى للجامعة، والدكتور محمد البيلي مدير الجامعة على الجهود الكبيرة وتوفير سبل النجاح للحفل الكروي.

آلية القرعة

وأوضح أن آلية قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى والتصفيات التمهيدية للموسم 2018- 2019 ستكون على النحو التالي: في مسابقة الكأس يتم توزيع الأندية على جدول البطولة بالقرعة بدءاً من دور الـ16، وستقام قرعة بعد كل دور من أدوار البطولة للفرق المتأهلة لتحديد أطراف المباريات بحضور ممثلي الأندية، وسيتم وضع نادي العين بطل الدوري وكأس رئيس الدولة على رأس المجموعة الأولى ومنحه رقم (1)، ووضع نادي الوحدة الحائز المركز الثاني في دوري الخليج العربي على رأس قائمة المجموعة الثانية ومنحة الرقم (16)، وإجراء القرعة بين بقية أندية الدوري (الوصل، النصر، شباب الأهلي دبي، الشارقة، الجزيرة، عجمان، دبا، الظفرة، الإمارات، بني ياس، اتحاد كلباء، الفجيرة)، والفريقين المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018- 2019، وذلك على الأرقام (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15).

دوري الأولى

وعلى صعيد قرعة دوري الدرجة الأولى أشار الأمين العام إلى أن المسابقة ستقام بنظام الدوري من دورين، ويتم إجراء القرعة بين أندية (حتا، الحمرية، خورفكان، العروبة، الذيد، مسافي، دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون)، والنادي الذي يحرز المركز الأول في نهاية الدوري يتوج بطلا لدوري أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018-2019، ويتأهل الناديان اللذان يحرزان المركزين الأول والثاني إلى دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2019-2020.

التصفيات التمهيدية

وأما قرعة التصفيات التمهيدية، فتقسم الأندية إلى مجموعتين طبقاً للترتيب النهائي لدوري الدرجة الأولى للموسم الماضي، والناديان الحاصلان على المركز الثاني من ملحق الصعود إلى دوري الخليج العربي وفقاً للمستويات التالية: المستوى الأول (حتا، الحمرية)، والثاني أندية (خورفكان، العروبة، الذيد، مسافي)، والثالث أندية (دبا الحصن، مصفوت، العربي، التعاون)، وتقام بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولاً بجدول المباريات، وفي حال تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد المراكز في جدول الترتيب النهائي، طبقاً للائحة التصفيات التمهيدية.