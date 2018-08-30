شباب الأهلي دبي بطل أشبال «صيفية الأكاديميات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أحرز أشبال نادي شباب الأهلي دبي (أ) لقب بطولة فئة 12 سنة، ضمن النسخة الثامنة من الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي حالياً وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، بمشاركة 8 فرق من أكاديميات كرة القدم في أندية دبي، وحقق فريق شباب الأهلي دبي (أ) اللقب بعد فوزه على فريق النصر (أ) بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في صالة عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، فيما حل فريق شباب الأهلي دبي (ب) ثالثاً، بعد فوزه على فريق الوصل (ب) بركلات الترجيح وبنتيجة 5-4 بعد التعادل بدون أهداف.

ختام الفئات

تختتم في نادي حتّا اليوم، منافسات فئة 13 سنة، حيث يلتقي في المباراة النهائية فريق شباب الأهلي دبي (أ) مع فريق الوصل (أ)، فيما يلتقي في مباراة المركز الثالث فريق حتّا (أ) مع فريق النصر (أ)، وتشهد هذه الفئة مشاركة فرق من أندية دبي وأندية عجمان، الإمارات، واتحاد كلباء، فيما تجرى يوم غدٍ بنادي النصر، منافسات فئة 14 سنة، بينما تختتم مساء السبت المقبل بنادي الوصل، منافسات فئة 16 سنة، ويكون ختام الدورة في اليوم التالي بنادي شباب الأهلي دبي بإقامة نهائي فئة 18 سنة.

اهتمام كبير

وأشاد ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالفرق المشاركة في الدورة وحرص الأندية على الاستفادة من هذه الدورة لإعداد لاعبيها الناشئين للمستقبل، وكذلك استضافة نهائيات البطولة، حيث يقوم المجلس بتنظيم نهائي كل فئة عمرية في أحد أندية دبي، وقال: مجلس دبي الرياضي يدرك أهمية فئات البراعم والناشئين وقطاع الأكاديميات لمستقبل أنديتنا وشركات كرة القدم في الدولة، فهي المكان الصحيح للبحث عن المواهب الصغيرة الواعدة ورعايتها وتطويرها لكي تأخذ تدريجيا مكانها الطبيعي في الفريق الأول للنادي وفي منتخباتنا الوطنية، وبذلك يكون البناء السليم لفرقنا ومنتخباتنا الوطنية.

آل رحمة: مراكز رياضية واستثمارية مهمة للأندية

قطاعات مهمة

وتابع: قطاع الأكاديميات الرياضية عموماً، وكرة القدم خصوصاً، يعتبر من أهم الأصول الرياضية والاستثمارية للأندية وشركات كرة القدم فهو يضم الرصيد الأساسي لها والثروة المستقبلية، ولو نال هذا القطاع الاهتمام والدعم الذي يستحقه من الأندية وشركات كرة القدم فإنها ستضمن بذلك وجود مواهب واعدة ومضمونة ومستمرة للسنوات المقبلة، ولن تكون هنالك حاجة دائمة من الأندية للشراء المستمر للاعبين في كل موسم، بل ستعتمد على مواهبها الخاصة وإنتاج أكاديمياتها مما يحقق لها معادلة النجاح الرياضي والإداري.

نشاطات متعددة

وأضاف آل رحمة: قمنا منذ سنوات بتنظيم مؤتمر دولي وملتقيات سنوية خاصة بأكاديميات كرة القدم، كما ننظم سنوياً بطولة لأكاديميات كرة القدم تقام منافساتها لعدة شهور في كل عام، إلى جانب تنظيم بطولة تشارك فيها فرق من أكاديميات أندية دبي مع فرق من الأكاديميات ومدارس كرة القدم الخاصة بهدف توفير الفرصة للاعبينا الناشئين للاحتكاك والتنافس المستمر على مدار العام لتطوير مستوياتهم، وأطلقنا بطولة للقارات للناشئين لكرة القدم تم تنظيمها مرتين لحد الآن، وندعم تنظيم منافسات بطولة دانون العالمية للبراعم والناشئين التي يتأهل بطلها للمشاركة في النهائيات العالمية التي يشارك فيها ممثل الدولة ضمن أفضل 32 فريقاً من مختلف دول العالم وتقام نهائياتها بالتناوب بين المدن العالمية.

تتويج

قام أحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات الرياضية في مجلس دبي الرياضي ود. موسى عباس مدير أكاديمية شباب الأهلي دبي بتسليم كأس البطولة وميداليات اللاعبين، وتتويج اللاعبين المميزين، وهم الهداف خالد بشير لاعب شباب الأهلي دبي (أ) برصيد 8 أهداف، ونال زميله محمد خيري جائزة أفضل حارس.