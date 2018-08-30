الشحات يتطلع لمنتخب مصر عبر «مونديال الأندية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعرب المصري حسين الشحات، لاعب نادي العين، عن أمله بتقديم أداء قوي مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدولة في شهر ديسمبر المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ما قد يحيي طموحاته بالاستدعاء مجدداً إلى صفوف منتخبه الوطني، بعد تقديمه لأداء رائع مع فريق العين الموسم الماضي والمشاركة في تحقيق لقب دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان الشحات قد اُستدعي للانضمام إلى منتخب الفراعنة لأول مرة والمشاركة في المباراة الودية ضد اليونان في شهر مارس الماضي، إلا أن مركزه في المنتخب، شهد منافسة كبيرة من قبل زملائه الأكثر خبرة، ليتم استبعاده من تشكيلة منتخب مصر المشاركة في نهائيات كأس العالم في يونيو الماضي.

واليوم، يتطلع الشحات قدماً إلى الموسم الجديد آملاً في تقديم أداء متميز في بطولة كأس العالم للأندية 2018، مع فريقه على أرضية ميدانهم ملعب هزاع بن زايد.

وحول مشاركته في البطولة العالمية المرتقبة، قال الشحات: أشعر بالحماس للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، وأعتقد أن جميع المشاركين في هذه البطولة سيخوضون تجربة لا تنسى، لذلك أنا متشوق جداً للمنافسة في البطولة، وأتمنى أن ننجح في التأهل إلى مراحل متقدمة، ولا شك أن تقديم أداء قوي في منافسات البطولة سيضعني في دائرة الضوء، وأتمنى أن أحقق طموحي في أن أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة المنتخب المصري مستقبلاً، وسيكون اللعب أمام جمهورنا في العين أمراً رائعاً، فهم يقدمون لنا دعماً كبيراً في جميع المناسبات، ما يرفع من معنويات الفريق ويعزز آماله في تحقيق النتائج المأمولة.